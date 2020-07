Nehody vlaků: poškození mají nárok na kompenzaci

Železniční doprava patří mezi nejbezpečnější způsoby cestování. Série nehod z posledních dní si však vyžádala několik obětí na životech a otevřela otázku, na co mají oběti či pozůstalí nárok. Tématu odškodnění a tomu, jak při jeho dosažení postupovat, se věnuje tento článek.

„Zranění mají jednoznačně nárok na odškodnění, a to i když nemají životní pojištění a podobně. Výši kompenzace ovlivňuje závažnost následků – čím je větší, tím částka poroste. Například u zlomenin a operací podle mých zkušeností půjde o stovky tisíc,“ odhaduje Tomáš Beck, expert na odškodnění společnosti Vindicia. Odškodnění přitom zahrnuje nejen bolestné, ale také ošetřovné, cestovné, ztížení společenského uplatnění a náhradu ušlé mzdy - vše podle Metodiky nejvyššího soudu.

Případná kompenzace by ovšem neodešla z účtu samotného dopravce, částku vyplatí jeho pojišťovna.



Když se zraní vlakový personál

Postup se liší v případě, že při nehodě zemřel či byl zraněn člen posádky vlaku, tedy například strojvedoucí či průvodčí. „V takové situaci jde buď o pracovní úraz, nebo o pracovní úraz s následkem smrti. Pro tento případ jsou všichni zaměstnavatelé včetně Českých drah ze zákona pojištěni. Zranění zaměstnanci tak mají kromě bolestného, ošetřovného, kompenzace ztížení společenského uplatnění a podobně i nárok na dorovnání mzdy či doplatky ohledně lázní,“ uvádí Beck.

Jestliže dojde k nejhoršímu a zaměstnanec zemře, má nejbližší příbuzný nárok na 240 tisíc korun. O další nároky pak musí další pozůstalí aktivně bojovat.

Jak mají poškození postupovat?

V prvé řadě je zásadní nechat si od policie či dalších zasahujících složek potvrdit, že cestující v havarovaném vlaku skutečně byl. „Doporučujeme tento krok nepodcenit. Některé potíže, a to i vážného charakteru, se totiž mohou ukázat až se zpožděním. Jedná se o bolesti hlavy, problémy s páteří či psychická traumata, kdy se poškozený například bojí cestovat hromadnou dopravou. Bez potvrzení o nehodě, jenž si člověk uschová, se hůře prokazuje spojitost s událostí, která je pro odškodnění nezbytná,“ říká Tomáš Beck.

Pojišťovna radí, aby si lidé následky sami zdokumentovali. Pokud to situace dovolí, je vhodné ihned mobilem nafotit jak nehodu, tak i případné vlastní modřiny a šrámy. Dokumentace místa nehody může pomoci i dalším poškozeným, kteří o kompenzaci usilují.

Dalším krokem je uschování všech lékařských zpráv a plné zdravotní dokumentace. Jestliže je účastník nehody na vyšetření, a to i delší čas od neštěstí, měl by trvat na tom, aby doktor hledal případnou spojitost mezi jeho potížemi a nehodou. Pokud je o ní odborník přesvědčen, ať ji zanese do lékařské zprávy.

Základem je ale znát svá práva. „Z naší praxe víme, že asi 80 % Čechů vůbec netuší, co mají nárok. Není proto divu, že se většinou domohou sotva třetiny částky, která by jim náležela,“ uzavírá Beck.