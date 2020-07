Maďarsko plánuje velkou modernizaci železničního překladiště

20.07.2020 / 12:44 | Aktualizováno: 20.07.2020 / 12:47

Maďarská vláda finančně podpoří velkou modernizaci železničního překladiště ve městě Záhony na maďarsko-ukrajinské hranici. V prostoru hraničního přechodu dochází k překládce kontejnerů z širokorozchodné trati na trať klasického rozchodu, a překladiště tak slouží jako vstupní brána do Evropské unie.



Nové překladiště by mělo umožnit výrazné navýšení kontejnerové dopravy z Číny přes Kazachstán, Rusko, Ukrajinu do Maďarska a dále do Evropské unie. Maďarská vláda počítá s tím, že do deseti let by se mohla kapacita zvýšit na úroveň 1000 kontejnerů denně (dnes je vytíženost méně než 1000 kontejnerů ročně).



V rámci modernizace překladiště bude vybudován i velký průmyslový park, o který dle maďarské vlády projevilo zájem 30 firem. Celkově by se tak mělo jednat o investici v hodnotě 100 mld. HUF (cca 7,5 mld. Kč), přičemž maďarská vláda je připravena podpořit projekt částkou 4 mld. HUF (cca 300 mil. Kč). Modernizace překladiště a vybudování průmyslového parku by mělo pomoci s rozvojem celé oblasti severovýchodního Maďarska.



Modernizace překladiště má navazovat na druhý velký projekt v oblasti železniční nákladní dopravy, a to na projekt vysokorychlostní železnice mezi Budapeští a Bělehradem, který umožní rychlejší převoz kontejnerů mezi Maďarskem a řeckým přístavem Pireus.



Petr Michálek - ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Budapešti