Ranní přehled: Globální akciové trhy zahájily týden v zeleném a Praha nebyla výjimkou

Komentář k akciovému trhu

Covid-19 opäť zatriasol Wall Street. Hlavné indexy vstúpili do nového týždňa na optimistickej vlne a pripisovali viac ako percentné zisky. Široký S&P 500 index sa dokonca dostal do zelených čísiel od začiatku roku a užší technologický Nasdaq-100 prvý krát v histórii prekonal hranicu 11 000 bodov.

Daná nálada však dlho nevydržala a to hlavne po správach, kde kvôli šíreniu Covid-19 je nútená Kalifornia uzavrieť všetky vnútorné aktivity ako kiná, bary, reštaurácie, divadlá a iné. To spustilo výpredaj a hlavné indexy otočili do červených čísiel. Technologický Nasdaq predviedol 3% pohyb počas dňa, nakoniec uzavrel -2,13%. Na zelenej nule sa akurát udržal bluechipsový Dow Jones, ktorý však stratil cez dvoj percentné zisky.

Na dané dianie nereagovalo zlato, to si pripisuje len mierny zisk 0,18%. WTI ropa klesá a to 2,3%. Americký dolár oslabil 0,4% k euru.

Akcie Alibaba -3,6% po správe, že zakladateľ Jack Ma znížil svoj podiel na danej spoločnosti a vlastní už len 4,8%.