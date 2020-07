Polská centrální banka dnes měnovou politiku nezmění (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejším informačním prázdnu již bude dnešní den ve znamení publikace zajímavých ekonomických indikátorů. Finální čísla německé inflace mnoho nového nepřinesou, oproti původním odhadům se zřejmě lišit nebudou a potvrdí nízkoinflační prostředí. To, i přes meziměsíční červnový vzestup spotřebitelských cen, přetrvává v USA. Květnová čísla průmyslu eurozóny potvrdí odražení se ode dna, hlavně situace v Německu ale zůstává vážná. Červencový ZEW index očekávání již klesne. Z regionu se dočkáme zasedání polské centrální banky, které by změnu v nastavění měnové politiky přinést nemělo, a tuzemského běžného účtu platební bilance, jehož výsledek by na korunu vliv mít neměl.

Průmysl v eurozóně ožívá, ale pomalu

Průmyslová produkce v eurozóně se v květnu odrazila od dubnového dna. Tam ji srazila vládní restriktivní opatření v boji proti šíření covid-19 zaváděná napříč zeměmi nejenom v Evropě. Květnové oživení bude z teritoriálního pohledu tažené hlavně Francií a Itálií, Německo zůstane pozadu; připomeňme, že německý průmysl se s potížemi potýkal již před koronavirem, dá se říci již od poloviny roku 2018. Vpřed hledící indikátory naznačují zlepšování situace v dalších měsících, obavy z budoucí poptávky ale jen tak nezmizí. Německý červencový ZEW ukazatel očekávání finančních analytiků by měl tyto obavy potvrdit. Jeho silný vzestup v posledních měsících bude v červenci podle našeho odhadu vystřídán mírným poklesem.

Kovidovou recesi doprovází nízkoinflační vývoj. Červnové spotřebitelské ceny v USA zřejmě zaznamenaly vzestup o 0,5 %, což je primárně důsledek vyšších cen pohonných hmot po zotavení trhu s ropou. Jádrová inflace zaznamenala pouze minimální vzestup. Současná recese a slabá poptávka budou ve výhledu minimálně do konce letošního roku znamenat pokračování desinflačního trendu.

Regionální událostí je dnes zasedání polské centrální banky. Žádnou změnu v nastavení měnové politiky ale nečekáme. S klíčovou měnově politickou sazbou blízko nuly (0,10 %) a probíhajícím programem kvantitativního uvolňování centrální bankéři pro tuto chvíli zvolí strategii počkáme a uvidíme. Čekat budou hlavně na novou inflační zprávu, kde ohodnotí dopad kovidové krize na inflaci a reálnou ekonomiku. Vzhledem k holubičí většině ve vedení banky nepředpokládáme zvýšení úrokových sazeb minimálně do poloviny příštího roku. V případě nutnosti je banka připravena dodat likviditu navýšením programu QE. U zlotého se obáváme dalšího oslabování směrem k 4,65 PLN/EUR. Bez dopadu na kurz koruny se zřejmě obejde zveřejnění květnového běžného účtu české platební bilance.

Vlažný vstup trhů do nového pracovního týdne

Povíkendové obchodování se na globálních i lokálních finančních trzích neslo v prázdninovém duchu. Prázdný světový i místní kalendář znamenal jediné, na trzích včera chyběly kurzotvorné impulsy. Euro se vůči dolaru nadále drželo na relativně silných úrovních nad hladinou 1,13 USD/EUR a mělo tendenci opatrně posilovat. Regionální měny se též pohybovaly v pásmech předchozích dnů, jednoznačný trend se neprosazoval. Ztrácel polský zlotý, lehce i maďarský forint, naopak koruna po krátkém výletu ke 26,70 CZK/EUR se v závěru seance přiblížila ke hladině 26,60 CZK/EUR.