Na obnovu a rozvoj venkova rozdělí MMR téměř půl miliardy

„Zejména menší obce by se bez naší pomoci nemohly pustit do rozsáhlejších rekonstrukcí, přístaveb či budování hřišť, protože na to ve svém rozpočtu nemají dostatek peněz. Obce s naším programem každoročně počítají a pravidelně s nimi komunikujeme tak, abychom nejvíce pokryli ty oblasti, které jsou pro starosty a starostky nejpotřebnější. Rozpočet letošních výzev se podařilo navýšit. Proto můžeme podpořit všechny žádosti, které splnily podmínky programu. Na podzim letošního roku budou vyhlášeny další výzvy a věřím, že ti, kteří pro letošní rok žádost nepodali nebo jejich žádost nebyla pro nedostatky podpořena, těchto výzev využijí,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Program Podpora rozvoje regionů 2019+ se skládá z několika podprogramů, resp. dotačních titulů, ve kterých obce mohly žádat o dotaci od 4. prosince 2019 do 17. února 2020 . Konkrétně pro letošní rok se jednalo o podporu obnovy sportovní infrastruktury, vítězů soutěže Vesnice roku, budování a obnovu míst aktivního odpočinku, podporu dostupnosti služeb a venkovské pospolitosti a spolupráce v rozvoji obcí.Pro obce od 3 do 10 tisíc obyvatel je stále otevřena výzva zaměřená na obnovu sportovní infrastruktury, jejímž cílem je podpořit vybudování nebo obnovu sportovní infrastruktury, která je využívána primárně sportovními organizacemi. Na výzvu je připraveno 150 milionů korun , žádosti je možné podávat do 28. srpna 2020 Více informací včetně seznamů schválených projektů naleznete zde.