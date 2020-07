Hrozba opětovného uzavření americké ekonomiky (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Ačkoli poslední série dat z Evropy a USA pozitivně překvapila, rostoucí počty nakažených na druhé straně Atlantiku budí obavy z opětovného uzavření ekonomiky nebo opatrnějšího uvolňování současných opatření. To by se negativně promítlo do očekávaného oživení, což znervózňuje finanční trhy. Hlavním tématem tohoto týdne tak bude i nadále politika. Zítra se setkají lídři Evropské unie před plánovaným summitem. Hlavním tématem zůstává záchranný fond na podporu ekonomiky. Průmyslová produkce v České republice podle nás v květnu ožila a polepšil si i zahraniční obchod. Míra nezaměstnanosti i nadále jen zanedbatelné roste a na vyšších úrovních zůstává i spotřebitelská inflace.

Tuzemská inflace stagnuje v horním pásmu inflačního cíle

Po řadě pozitivních dat z USA kazí relativně optimistický obrázek stále rostoucí počty nakažených COVID-19. Předstihové ukazatele ISM a statistiky z trhu práce ukázaly solidní červnové oživení ekonomiky. Aktuální epidemiologická data však zvyšují obavy z opětovného zavedení bezpečnostních opatření či zpomalení znovuotevírání ekonomiky. To bude pravděpodobně největší téma pro tento týden na druhé straně Atlantiku.

V Evropě zůstává v centru dění unijní politika. V uplynulém týdnu proběhla kompletní obměna francouzské vlády, což upoutalo pozornost trhů vzhledem k dříve oznámeným významným fiskálním opatřením. Zítra se sejde prezidentka Evropské komise, německá kancléřka a další lídři unie, aby projednali přípravy k nacházejícímu summitu EU. Jeho hlavním tématem bude záchranný fond na podporu ekonomiky.

Ekonomický kalendář tohoto týdne bude zajímavý spíše pro středoevropský region. Dnes bude zveřejněna celá sada měsíčních dat z tuzemské ekonomiky v čele s průmyslovou produkcí za květen. Očekáváme, že průmyslová výroba vykáže nárůst oproti dubnu. Kromě zpráv o obnově výroby v řadě podniků tomu nasvědčuje zlepšení předstihových indikátorů a zvýšená produkce aut, která se v předchozím měsíci prakticky zastavila. Meziročně však uvidíme i nadále výrazný propad produkce. Mezinárodní obchod by měl oproti dubnu vidět také výrazné zlepšení. Míra nezaměstnanosti by podle průběžně zveřejňovaných datech měla v červnu stagnovat nebo jen o desetinu vzrůst na 3,7 %. Za červen v průměru čekáme nárůst spotřebitelských cen o 0,2 %. To by znamenalo setrvání meziroční míry inflace poblíž 2,9 %. V červnu došlo ke zvýšení cen u čerpacích stanic, dále zdražily potraviny a pravděpodobně došlo k dalšímu opožděnému navýšení cen tabáku z důvodu vyšší spotřební daně. Více v Měsíčních předpovědích na https://bit.ly/38xegJk.

Koruna v úvodu týdne stagnuje

Úvod tohoto týdne ukázal pozitivní obrat. Americké akcie navázaly na evropské a asijské obchodování. Šanghajská burza rostla nejrychleji od roku 2015 a evropské akcie si připsaly více než procento. Z optimismu nejvíce benefitovalo euro, které si vůči dolaru připsalo šest desetin procenta. Region však příležitosti nevyužil a v úvodu týdne stagnoval. Koruna tak dnes otevírá na stejných hodnotách, jako jsme viděli v pátek, tj. 26,67 za euro. Vzhledem k bohatému kalendáři by však tento týden měla mít koruna řadu impulzů k pohybu.

Záznam z posledního jednání ČNB příliš nového neukázal. Členové bankovní rady se shodovali, že současné uvolnění měnových podmínek je dostatečné a další kroky by připadaly v úvahu pouze v případě hrozby deflace. Podle centrálních bankéřů zůstávají inflační očekávání i nyní ukotvena poblíž dvouprocentního cíle, k čemuž podle nich přispívá i aktuální inflace, která stále setrvává blízko 3 %. Překvapivě ale bankovní rada nediskutovala, resp. nezmínila v záznamu z jednání další možnosti v případě potřeby dále uvolnit měnové podmínky. V okamžiku, kdy již úrokové sazby nemají kam klesat, může nejasnost ohledně dalších kroků měnové politiky spolu s nejistým hospodářským vývojem, u kterého se rizika koncentrují spíše ve směru nižšího růstu, vyústit do podstřelení inflačního cíle. Náš základní scénář prognózy počítá se stabilitou úrokových sazeb na současné úrovni až do konce příštího roku. V případě potřeby dalšího výraznějšího uvolnění měnové politiky bude muset ČNB sáhnout po nekonvenčních nástrojích. K tomu by podle našeho názoru mohlo dojít ve chvíli déletrvajícího útlumu globální ekonomiky, který může souviset i s rizikem druhé vlny koronavirové pandemie. Jako nejpravděpodobnější nástroj mimo úrokové sazby považujeme kurzový závazek. Detailně jsme komentovali záznam zde https://bit.ly/3f8S7nv.