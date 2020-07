ČEZ pomůže snižovat emise v letecké dopravě – podílí se přes Sunfire na výstavbě první továrny na zelené letecké palivo v Evropě

2

Závod na výrobu zeleného leteckého paliva vyroste v industriální zóně na poloostrově Heroya, asi 100 km jihozápadně od Osla. Na jeho výstavbě se kromě Sunfire, která je světovým lídrem v technologiích převádění elektrické energie na tekutá paliva (power-to-liquid), podílejí ještě švýcarská společnost Climeworks, zaměřená na technologii zachytávání COze vzduchu, dodavatel energetických řešení pro ocelárny Paul Wurth a norská investiční společnost Valinor. Při spuštění v roce 2023 bude kapacita závodu kolem 10 milionů litrů paliva ročně, do tří let by se měla zdesetinásobit na 100 milionů litrů ročně. To by pomohlo snížit emise čtyř nevytíženějších vnitrostátních linek v Norsku na polovinu.