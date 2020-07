Zařazení ČR na tzv. žlutý seznam zemí pro vstup do Slovinska. Tranzit přes zemi má výjimku

Omezení při vstupu se nebude TYKAT TRANZITU přes Slovinsko za předpokladu, že tranzit nepřesáhne 12 hodin.



Omezení se budou týkat osob přicházejících z České republiky, které mají cílovou stanici ve Slovinsku. V jejich případě bude nutné nastoupit 14-ti denní karanténu nebo využít některou z vládou definovaných výjimek.





Přehled aktuálně platných vládních výjimek z karantény pro státy na žlutém seznamu shrnujeme zde:1. Pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 ) v případě týdenních pendlerů2. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti, pokud stráví ve Slovinsku nejvýše 24 hod. + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 3. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy 4. Tranzit nákladní dopravy 5. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin6. Držitelé diplomatických pasů7. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 8. Policisté, hasiči , záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 9. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 10. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, pokud opustí Slovinsko do 24 hod + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 11. Osoba navštěvující pohřeb příbuzného nebo osoby, s níž žila ve společné domácnosti + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 12. Osoba vstupující z rodinných důvodů, pokud opustí Slovinsko do 24 hodin + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 13. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních záležitostí, pokud opustí Slovinsko do 24 hod. + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 14. Vlastníci a nájemci pozemků ve Slovinsku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 )+ potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 15. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 ( COVID-19 Pozn. test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 36 hodin.Jednáme se slovinskou stranou , takže není vyloučeno, že se podmínky vstupu ješte upraví. Mluvčí slovinské vlády slíbil zveřejnit seznam nových opatření během pátku. O dalším vývoji situace budeme neprodleně informovat. pátek 3.7. 2020 lze do Slovinska ještě vstoupit bez omezení