Ranní přehled: Globální akciové trhy zahájily nový týden růstem

Komentář k akciovému trhu

Globální akciové trhy zahájily, trochu překvapivě, nový týden růstem. Korigují tak výprodeje z konce předešlého týdne, a to navzdory zhoršujícímu se vývoji nákazy virem Covid-19 . Jistou roli určitě hraje masivní objem nových peněz vrhnutý do ekonomik centrálními bankami, dále pak již jistá otupělost investorů na toto téma, stejně tak i víra v účinný lék, příp. vakcínu v relativně krátkém časovém horizontu. Navíc je zřejmě již velmi nepravděpodobné plošné uzavření ekonomik, místo toho budou restriktivní opatření pravděpodobně cílená na lokálních úrovních.

Americké akciové trhy vstúpili do nového týždňa negatívne, a to kvôli obavám zo šírenia ochorenia Covid -19. Dané obavy však rýchlo pominuli a po lepších dátach z trhu nehnuteľností zamierili hlavné americké indexy do silného rastu. Trh uzavrel na svojich denných maximách, kde Dow Jones si pripísal až 2,3 %. K danému rastu mu dopomohli hlavne akcie Boeing (+14,4 %), ktorý spoločne s FAA opäť testuje lietadlo 737 Max. Za daným indexom vôbec nezaostali aj zvyšné dva, ktoré si pripísali viac ako percentné zisky.

Zlato včera bez výrazného pohybu. WTI ropa si pripísala 2,9 %. Dolár sa usadil na úrovni 1,124 k euru.