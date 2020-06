Komodity: Vítězové a poražení pro další pololetí

Druhá polovina roku začíná už tento týden a jednou z otázek je mimo jiné to, jaké jsou vyhlídky pro komodity. Ty se uprostřed koronavirové pandemie v březnu a v dubnu zřítily na minima, ze kterých se od té doby dokázaly trochu vzchopit. Do budoucna je ovšem obrázek smíšený a ukazuje se, že klíčové bude toto: dobře si vybírat. Napsal o tom Bloomberg.

Ropa si v první polovině roku prošla nejturbulentnějším obdobím v historii trhu s touto surovinou. V březnu se rozhořela krutá cenová válka rozšířeného kartelu OPEC+, kterou ještě umocnila koronavirová pandemie. Investoři dali v dubnu od ropy ruce pryč, a ta se na futures propadla na rekordních -40 USD. O dva měsíce později je zase na 40 USD, ale v plusu.

Druhá polovina bude záviset na tom, jestli se udrží spotřeba pohonných hmot, nebo do ní vstoupí opětovné šíření nákazy.

Otázkou je i nabídka, respektive kázeň těžařů ze skupiny OPEC, kteří budou se svými partnery muset dodržovat disciplínu, aby se produkce na přezásobený trh udržela na uzdě. A dalším faktorem jsou američtí těžaři z břidlic, kteří obnovují svoje aktivity – a znovu prokazují svoji schopnost ustát dobu, kdy se tolik nedaří.





Jasným vítězem první poloviny roku je zlato. Zvedlo se o 17 % a dosáhlo nejvyššího hodnot za více než 7 let. Do konce roku by na tyto zisky mohlo ještě navázat. Naléhavá zdravotnická situace si uprostřed neomezeného kvantitativního uvolňování ze strany amerického Fedu vyžádala útěk o bezpečných přístavů. Holding v ETF navázaných na zlato narostl na nový rekord a dosavadní čistý přírůstek více než 600 tun už nyní znamená, že čísla za celý loňský rok jsou teď jenom trpasličí.

Investiční poptávka je tedy robustní, o té spotřebitelské se to ale říci nedá a zotavení by mělo být složité. Goldman Sachs ale i tak předpokládá cenu 2000 USD v následujících 12 měsících a Australia & New Zealand Banking Group cenu nad 1900 USD v druhé polovině roku. Třeba UBS Group nebo Capital Economics jsou ale ohledně posunu na nová maxima skeptické.



Měď se od březnového minima zvedla v Londýně o třetinu a tento kvartál by pro ni mohl být nejlepší od roku 2010. A podle analytiků další prostor k rozběhu má. Podle Jefferies byl trh podzásoben i navzdory karanténním opatřením. Na nabídkové straně došlo za minulý týden k většímu množství výpadků. Mnoho dolů funguje s omezenou kapacitou, zásoby se snižují a zdroje z výkupu jsou vzácné. Po celém světě se zároveň podporují ekonomiky a poptávka se v hlavním producentském státě - Číně zlepšuje. Minulý týden se cena tohoto kovu, který najdeme v autech i v elektronice, krátce dotkla 6000 USD za tunu a optimisticky se na něj dívají analytici Goldmanů, Bank of America i Morgan Stanley.

Trajektorie železné rudy se letos zatím utváří tak, že by mohla připomínat divokou jízdu roku loňského. Robustní poptávka v Číně a zádrhele na straně nabídky způsobily, že se cena vyhoupla značně nad 100 USD za tunu. Vlna už ale opadá.

Morgan Stanley trhu předpovídá návrat do přebytku, a to už v druhé polovině roku. Dodávky obnovuje Vale, a ceny by tak v posledním čtvrtletí mohly spadnout zpět na v průměru 80 USD za tunu. Morgani navíc zařadili rudu na dno svých upřednostňovaných voleb pro druhou polovinu roku.

Pro zemní plyn znamená bankrot Chesapeake Energy v rámci jinak špatného roku velmi trpkou úlevu. První půle roku byla pro nejekologičtější spalované fosilní palivo brutální, protože pandemie zkrouhla poptávku elektráren zrovna době, kdy na trh dorazily nové dodávky. Proslavená jména, jako je těžař z břidlic Chesapeake, to jednoduše svrhlo z útesu.

Za několik měsíců ale na severní polokouli začne zima a domácnosti začnou topit. Problémem je, že skladovací prostory v Evropě jsou ze 78 % plné. Hrozí tak nedostatek skladovacích prostor, což by ceny mohlo poslat na nulu nebo dokonce pod ni. Katar hodlá posílat plyn na trh I přesto, že ceny jsou nízké, i když producenti v USA i jinde budou asi dodávky omezovat.







