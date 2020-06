Přetahovaná mezi likviditou a fundamentem a druhá pandemická vlna

Současná světová ekonomika je zaplavena likviditou poskytovanou centrálními bankami, ale ekonomický fundament je podle investiční banky Natixis stále slabý. Pro investory tato situace představuje významné dilema. Jak se k němu staví?



Vysoký objem likvidity na trzích se projevuje jak na krátkodobých, tak na dlouhodobých sazbách. Nicméně korporátní sektor podle Natixisu trpí tím, že před krizí došlo k jeho předlužení. A k tomu se přidávají vážné problémy v sektorech, jako je automobilový průmysl, letecká doprava či turistický ruch. Navíc se přidává negativní ekonomický dopad požadavků zaměřených proti šíření pandemie a v neposlední řadě klesají investice, což se projevuje na produktivitě.





Investoři tedy čelí „konfliktu a dilematu“, které vytváří zmíněná likvidita na straně jedné a utlumená ekonomická aktivita na straně druhé. Jak je řeší? Podle Natixisu tak, že přeskakují z jednoho extrému do druhého. A to i během několika málo dní. Natixis ale dodává, že likvidita podle něj nakonec zvítězí a investoři se tak otočí k rizikovým aktivům a jejich cena poroste.Investiční společnost Schwab si zase všímá „druhé vlny pandemie“. Podle ní ale povětšinou nejde o druhou vlnu, ale o to, že do některých zemí dorazila vlna první se zpožděním a na globální úrovni se tak zdá, že se zvedá druhá. V některých zemích ale skutečně dochází k opětovnému růstu počtu nakažených – například ve Švédsku, Izraeli a Íránu. U Spojených států se Schwab domnívá, že opětovný růst celkového počtu nakažených je dán spíše tím, že v některých státech teprve nabírá na síle první vlna.Pokud by se situace opět zhoršovala, dopadla by na firemní zisky, a to zejména v případě, že by bylo nutné opět zavádět restrikce. Nicméně například Apple zavřel své obchody v několika státech i bez toho, aby jej k tomu někdo nutil, a to ukazuje, že útlum může přijít i bez oficiálních restrikcí.Zdroj: Natixis, Schwab