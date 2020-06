Průzkum Randstad: Generace X hledá jistotu práce, mileniálové kariérní růst a jejich mladší kolegové možnosti vzdělávání

Rozdíly v prioritách při výběru nového zaměstnavatele se mezi jednotlivými generacemi stále více liší. I když dle aktuálního průzkumu zaměstnaneckých preferencí „Randstad Employer Brand Research“ považují všechny věkové skupiny za nejdůležitější výši mzdy a nefinančních benefitů, další příčky žebříčku faktorů, dle nichž se uchazeči o přijetí nové pracovní nabídky rozhodují, se již u kandidátů různého věku liší.

Napříč generacemi je, podobně jako v době předkoronavirové, vedle mzdy stále důležitá i jistota práce, příjemná pracovní atmosféra, finanční zdraví firmy a zajímavá pracovní náplň. Z průzkumu ovšem vyplynulo, že ne vždy zaměstnavatelé nabízejí to, co uchazeči o práci hledají. Právě atraktivní mzda a zaměstnanecké výhody, příjemná pracovní atmosféra a zajímavá práce jsou totiž zároveň tři atributy, o kterých jsou uchazeči přesvědčeni, že je zaměstnavatelé dostatečně viditelně nenabízejí.

Rozdíly v prioritách jsou také patrné mezi jednotlivými věkovými skupinami. Generace Z hledá v práci možnost kvalitních školení, mileniálové touží po kariérním růstu, generace X hledá u svého zaměstnavatele jistotu práce a pracovníci starší než 55 let (tzv. boomers) považují za důležité umístění pracoviště. V celkovém žebříčku nejdůležitějších kritérií při výběru zaměstnavatele pak oproti loňsku vzrostla důležitost příjemné pracovní atmosféry a možnost flexibility. “Flexibilita, možnost homeoffice a placené volno navíc jsou nejsilnějšími nefinančními benefity. Pandemie COVID-19 umožnila řadě firem tato řešení vyzkoušet v praxi a dala jim do rukou možnost začít s větší flexibilitou aktivně pracovat jako s benefitem,” upozorňuje na jeden z pozitivních dopadů uplynulého období Jacek Kowalak, generální ředitel společnosti Randstad.

Jarní pandemie a s ní spojené obavy o ztrátu zaměstnání pak u Čechů podle Kowalaka způsobily vyšší zájem o finanční stabilitu zaměstnavatele a jistotu práce. Proto se tyto faktory dostávají na horní příčky žebříčku zaměstnaneckých preferencí i atributů, dle nichž si Češi vybírají nového zaměstnavatele. „Zajímavé jsou rozevírající se nůžky mezi generacemi. Liší se jak důvody odchodu od stávajícího zaměstnavatele, tak i důvody přijetí nové pracovní nabídky. Zaměstnavatelé, kteří chtějí mít loajální a stabilní tým, by proto měli začít individualizovat nabídky pro zaměstnance různých věkových kategorií,“ dodává.

Preference uchazečů o práci dle generačního profilu

18 % lidí patřících do generace Z zajímá v práci možnost kvalitních školení. Je to pro ně mnohem důležitější než pro ostatní generace.

43 % mileniálů touží po kariérním růstu. Generace X a boomers se o tento faktor zajímají méně. 59 % lidí patřících do generace X hledá u svého zaměstnavatele jistotu práce. U zástupců generace z a mileniálů je tento faktor považován za méně důležitý.

46 % zaměstnanců z generace boomers považují za velmi důležité umístění pracoviště. To platí méně u generace Z (35 %), mileniálů (37 %) i generace X (39 %).

Důvody odchodu od zaměstnavatele dle generačního profilu

57 % lidí patřících do generace X opouští svého zaměstnavatele, pokud jinde dostanou vyšší plat.

53 % lidí generace X by měli nakročeno opustit zaměstnavatele, pokud by jim jinde nabídli atraktivnější doplňkové benefity.

49 % lidí z generace boomers by opustilo zaměstnavatele, kdyby firemní hodnoty neladily s jejich osobními hodnotami.

49 % lidí z generace boomers by mohlo opustit nebo již opustili zaměstnavatele, protože jim chyběl pocit smysluplné práce.

„V uplynulém roce změnilo v ČR zaměstnavatele zhruba 22 % lidí, letos o tom uvažuje 28 % respondentů. Téměř dvě třetiny lidí od zaměstnavatele odchází nebo to plánuje z důvodu nižšího platu a méně atraktivních benefitů, polovina kvůli pracovní atmosféře a jistotě zaměstnání, “ popisuje Jacek Kowalak a doplňuje: „Právě poslední jmenovaný faktor se nyní, v době zasažené pandemií koronaviru, stane ještě důležitějším. Zaměstnavatelé sice teoreticky mohou počítat s tím, že v nejistotě se lidé k odchodu z práce nepohrnou, na druhou stranu to ovšem znamená, že nábor kvalitních a špičkových odborníků bude nyní ještě těžší. Málokdo bude chtít riskovat nejistotu nových podmínek u jiného zaměstnavatele. Aktivní práce na dobré komunikaci zaměstnavatelské značky bude tím spíš důležitější.“

Průzkum zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který globálně probíhá již 20 let, zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů v jednotlivých zemích a také aspekty, dle kterých se uchazeči rozhodují při výběru zaměstnavatele. Letošního dvacátého ročníku se zúčastnilo více než 200 000 respondentů ve 33 zemích a 6136 zkoumaných firem (pokrývá více než 75 % světové ekonomiky). V České republice se průzkum uskutečnil potřetí, a to na vzorku 4 724 respondentů, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru.



O průzkumu Randstad Employer Brand Research:

Nezávislý průzkum zpracovává pro Randstad společnost TNS Kantar na základě vlastní vyvinuté metodiky. Je založený na vnímání obecné populace v dané zemi. Průzkum zkoumá úroveň atraktivnosti zaměstnavatele u 150 největších zaměstnavatelů z privátního sektoru v zemi, které zná alespoň 10 % populace. Letošní ročník je 20. v řadě a zahrnuje 6 162 firem a více než 200 000 respondentů ve 33 zemích. V České republice se průzkum uskutečnil po třetí a to na vzorku 4 724 respondentů. Reprezentativní vzorek respondentů zahrnuje zaměstnané (64 %) a nezaměstnané (4 %) osoby, studenty (11 %), OSVČ/podnikatele (6 %), ženy/muži v domácnosti (7 %) ve věku 18 až 65 let, přičemž věková skupina 25 – 44 let je navýšena oproti ostatním skupinám. Dotazování prostřednictvím online dotazníku proběhlo mezi 18. prosincem 2019 – 23. lednem 2020.

Randstad je globálním lídrem v segmentu HR služeb a specializuje se na řešení v oblasti flexibility práce a poskytování personálně poradenských služeb. Podporujeme lidi a společnosti v dosažení jejich skutečného potenciálu. Věříme, že nejlépe se toho dá dosáhnout spojením lidského přístupu s využitím nejmodernějších technologií. Naše portfolio služeb zahrnuje klasické agenturní zaměstnávání a vyhledávání pracovníků na hlavní pracovní poměr, in-house řešení, executive search a komplexní řešení v oblasti HR. V roce 2019 jsme pomohli více než dvěma milionům uchazečů najít smysluplné zaměstnání u našich 280 000 klientů. Dále jsme vyškolili více než 350 000 lidí. Randstad je aktivní ve 38 zemích a v téměř polovině z nich patří mezi top 3 společnosti působící v oboru. V roce 2019 měl Randstad v průměru 38 280 vlastních zaměstnanců a vygeneroval příjmy v hodnotě 23,7 miliard eur. Randstad N.V. byl založen v roce 1960, se sídlem v Diemen (Nizozemí) a je kótován na NYSE Euronext Amsterdam.

Randstad je dvojka na českém trhu, v České republice má 170 konzultantů a poskytuje služby v oblasti agenturního zaměstnávání, procesního řízení lidských zdrojů a vyhledávání lidí na stálé úvazky klientům prostřednictvím 20 pracovišť.