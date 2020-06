Záchranný fond bude tlačit výnosy dluhopisů nahoru (Tématické reporty)

Plán na vytvoření záchranného fondu na podporu ekonomik zasažených koronavirem v objemu 750 miliard eur investory potěšil. Přispět by měl k vytvoření dvou miliónů pracovních míst v celé EU i k významnému zvýšení úrovně evropského HDP. Cesta k jeho schválení bude ale trnitá. Spory lze očekávat kolem alokačních kritérií, způsobu financování i rozdělení mezi půjčky a granty i jednotlivé oblasti. Česká republika by z programu měla obdržet 11,3 mld. EUR, ještě větší částkou bude ale za závazky fondu ručit. Vítězem budou země jako Španělsko, Itálie, Polsko, Řecko či Chorvatsko, které by měly být největšími příjemci peněz. Emise státních dluhopisů na financování záchranného fondu je jedním z důvodů naší prognózy rychlejšího růstu tržních sazeb v eurozóně. Zároveň finanční trhy v současnosti podceňují možné oživení evropské ekonomiky a inflace v následujících letech. To podle nás povede k rychlejšímu růstu úrokových sazeb na trzích v eurozóně i v České republice.