Návrat k normálu se projeví v datech (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Tento týden předstihové indikátory ukáží návrat aktivity v sektoru výroby i služeb a zlepšení spotřebitelské nálady. Na ekonomický obrat ukáží i tvrdá data jako výdaje domácností či objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA. Na pozadí zpráv stále budou figurovat statistiky vývoje počtu nakažených. ČNB pravděpodobně ponechá na středečním zasedání úrokové sazby beze změny.

Všechna data ukazují ekonomické zlepšení

Indexy nákupních manažerů v eurozóně ze sektoru služeb i výroby za květen vykáží další podstatné zlepšení, stále ale budou ukazovat aktivitu výrazně pod úrovní před vypuknutím pandemie. S návratem života do normálu by se v eurozóně měla zlepšovat i spotřebitelská důvěra a rovněž IFO index podnikatelské důvěry v Německu vykáže zlepšení. Ekonomické oživení má v tuto chvíli tvar písmene V, ale otázkou jsou další měsíce. Zveřejnění zápisu z minulého jednání ECB by mohlo přiblížit, v čem tkvěly názorové rozpory členů ECB ohledně navýšení programu nákupu aktiv. V USA bude trh sledovat další kroky fiskální politiky, která by měla ozřejmit další postup ohledně chystaných infrastrukturních investic a případně dalších plánů na podporu trhu práce. Zveřejňovaná tvrdá data v USA potvrdí probíhající hospodářské oživení. Za květen lze počítat s růstem objednávek zboží dlouhodobé spotřeby a s výdaji domácností, což koresponduje s již zveřejněným prudkým nárůstem maloobchodních tržeb. Naproti tomu po dubnovém zvýšení příjmů domácností pod vlivem mimořádných vládních stimulů lze čekat opačný směr.

Česká národní banka bude tuto středu rozhodovat o nastavení měnové politiky. Počítáme s tím, že ČNB ponechá úrokové sazby beze změny a to především s ohledem na výroky jejich členů minulý týden. S ohledem na to, že vidíme značné riziko podstřelení inflačního cíle, diskuse o možné potřebě dalšího uvolnění měnové politiky nezmizí. O to více bychom mohli slyšet o využití nekonvenčních nástrojů. K zasedání ČNB blíže zde: https://bit.ly/3eit1Sq.

Hospodářská politika podpořila finanční trh

V minulém týdnu americký Fed oznámil, že bude nakupovat korporátní dluhopisy a Trumpova administrativa představila plán infrastrukturních investic ve výši až 1 bilionu USD. Tento další stimul pro ekonomiku poskytl podporu akciovým trhům, které rostly. Dolar v počátku týdne vůči euru ztrácel, ale později proti evropské měně posílil k 1,120 USD/EUR.

Evropský summit jednání evropské rady dle očekávání nepřinesl žádnou dohodu, ale spíše ujištění, že je třeba dosáhnout urychleného schválení záchranného EU fondu. Další jednání by měla proběhnout v polovině července. Z makrodat minulého týdne stojí za zmínku především maloobchodní tržby v USA, které v květnu vzrostly o nečekaně silných 17,7 %.

Česká koruna na začátku minulého týdne mírně oslabila, ale později se vrátila pod hladinu 26,70 CZK/EUR