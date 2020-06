Bankovní rada ČNB včera projednala novou verzi Zprávy o finanční stabilitě

(poměr měsíční splátky dluhu k čistému příjmu). Limit pro ukazatel DTI (poměr celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu) ČNB zrušila již v dubnu letošního roku. Vzhledem k přetrvávajícímu nadhodnocení cen bytů, které se podle odhadů stále pohybuje v rozmezí 15-25 %, však ČNB nepovažuje za žádoucí měnit současný doporučený limit ukazatele LTV (poměr úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti ), který i nadále zůstává na 90 % (při možnosti uplatnit 5% výjimku). Ve své analýze podrobila ČNB bankovní sektor makrozátěžovými testy . V základním scénáři, který počítá s letošním propadem ekonomiky o 8 %, se ukázalo, že banky jsou schopny tuto zátěž ustát bez větších potíží. Pokud by však došlo k dalšímu zhoršení situace (druhá vlna šíření nákazy na konci roku 2020 , banky by musely využít všechny své kapitálové rezervy a některé z nich by se dokonce dostaly pod regulatorní minimum.