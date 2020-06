Trhy mají jasný směr / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 15. 6. 2020

O téhle době budu jednou rád vyprávět svým dcerám, pokud si tedy neukroutím nad tím vším děním hlavu. Dějí se vskutku zapamatování hodné věci. HDP všech důležitých ekonomik v minusu. Nezaměstnanost v USA přes 10 % a je to dobrá zpráva. Bezprecedentní záchranné balíčky od vlád a centrálních bank se pumpují do ekonomik ohromným způsobem, který nemá v dějinách obdoby, letecké společnosti mají drtivou většinu letadel na zemi, prodeje aut se propadly na minimum, krachující půjčovna aut dostane povolení na emisi nových akcií. A co na to akciové trhy? Ty znají převážně jen jediný směr.

Peněz je prostě hodně a do něčeho je dát "musíte". Oficiální inflace je kolem 3 %, ta reálná pro obyčejné lidi je ale někde jinde a spořicí účet s mizerným úrokem vám trn z paty nevytrhne. Tak ty peníze prostě vezmete a narvete je do trhu. Třeba do HTZ (půjčovna automobilů Hertz). Ta požádala o ochranu před věřiteli a její cena se přiblížila k nule. A za tři dny atakovala téměř 7 USD za akcii. Přičemž situace ve firmě se nezměnila ani o chloupek. Nebo takové akcie NKLA (Nikola Corp - výrobce aut). Vyrobila vůbec nějaké auto? V kanceláři si nejsme úplně jistí. A představte si, že má tržní kapitalizaci (23,9 mld. USD) jako Ford. A jak je to možné? Tak jak jsem psal. Peněz je hodně a investoři je dávají do akcií. I do těchto, ale nemám jim to za zlé. Nikola má sexy příběh a je možné, že se jednou bude v ceně akcie nahánět s TSLA. Nebo je možné, že skončí velkým vystřízlivěním.

Před pár dny jsem si při pohledu na futures (byly -3 %) říkal "tak dnes je otočka a teď se to sesype". Závěr trhů? +1 %. Může vůbec něco překazit pozitivní vlnu? Teoreticky může. Už příští měsíc začne v USA zveřejňování hospodářských výsledků za 2Q. Nechme se překvapit. Do té doby si ty hlavy snad neukroutíme.

Jan Němeček, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 15. 6. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

12. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 930,94 900 920 ↓ -3,32 750 - 990 3 4 Dow Jones (US) 25 605,54 24 714 25 800 ↓ -3,48 18 000 - 27 300 4 3 NASDAQ C.(US) 9 588,81 8 740 9 350 ↓ -8,85 6 600 - 9 830 2 5 FTSE 100 (VB) 6 105,18 6 036 6 200 ↓ -1,14 4 500 - 6 700 5 2 DAX (Něm.) 11 949,28 11 629 12 200 ↓ -2,68 9 000 - 12 900 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 305,48 21 064 22 100 ↓ -5,56 17 000 - 22 900 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

12. 6. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 930,94 947 940 ↑ 1,74 850 - 1 080 5 2 Dow Jones (US) 25 605,54 25 664 25 800 ↑ 0,23 21 000 - 28 200 4 3 NASDAQ C.(US) 9 588,81 9 086 9 600 ↓ -5,25 7 050 - 11 400 4 3 FTSE 100 (VB) 6 105,18 6 407 6 500 ↑ 4,95 5 200 - 7 150 5 2 DAX (Něm.) 11 949,28 12 157 12 200 ↑ 1,74 10 900 - 14 000 4 3 Nikkei 225 (Jap.) 22 305,48 21 357 22 000 ↓ -4,25 17 500 - 24 000 2 5

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers