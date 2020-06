Své účetnictví outsourcuje na specializované firmy čtvrtina malých podnikatelů, hlavně díky úspoře času a nákladů

Více než čtvrtina (27,7 %) podnikatelských subjektů s ročním obratem od jednoho do třiceti milionů korun řeší své účetnictví prostřednictvím profesionálních účetních firem. Ukázal to průzkum poskytovatele online účetnictví Trivi mezi českými podnikateli – fyzickými i právnickými osobami. Mezi největší výhody outsourcingu účetnictví podle nich patří odborná podpora, úspora času, ale také nižší náklady oproti internímu účtování. Trend, kdy budou externí účetní firmy využívat nejen malé a střední podniky, ale i živnostníci, bude podle poradenské společnosti Moore Czech Republic v příštích letech sílit. A to především díky digitálním technologiím a strojovému učení, které poskytování účetních služeb zjednoduší a zlevní.

Outsourcing účetnictví alespoň v nějaké podobě využívá zhruba 65 % podnikatelů s obratem od jednoho do třiceti milionů korun. Více než třetina (37,5 %) spolupracuje s externím účetním jakožto fyzickou osobou, více než čtvrtina podnikatelů (27,7 %) zase svou účetní agendu svěřuje specializovaným firmám. „Podnikatelé v průzkumu nejčastěji zmiňovali to, že se nevyplatí zaměstnávat vlastní specialisty, ale zároveň potřebují mít k dispozici jejich odborné znalosti. Téměř stejně důležitá byla pro respondenty možnost soustředit se díky outsourcingu účetnictví jen na hlavní aktivity firmy. Ve více než šedesáti procentech případů hraje roli úspora času a také peněz místo interního účtování,“ říká Juraj Cienik, CEO účetní společnosti Trivi, která si průzkum nechala zpracovat.

Externí účetní firma nahradí i celé oddělení

Trend outsourcingu účetnictví na specializované firmy bude podle poradenské společnosti Moore Czech Republic mezi malými podnikateli do budoucna sílit. A to jak mezi fyzickými, tak i právnickými osobami, plátci i neplátci DPH. Hlavním důvodem je úspora času a nákladů. „Účetnictví je stále komplikovanější a změny v metodice jsou dynamičtější. Kromě toho se i v tomto oboru začíná prosazovat robotizace a umělá inteligence. Samostatní účetní ale často nemají na výraznější modernizaci dostatek času a zdrojů. Těmi naopak disponují větší účetní firmy, které kromě běžné práce mají čas i na rozvoj a modernizaci svých účetních postupů a systémů. Outsourcingem buď celého nebo i části účetní agendy tak podnikatelé získají okamžitý přístup k moderním a vyzkoušeným technologiím. Zároveň uspoří i na personálních nákladech, což je důležité jak s ohledem na očekávané ochlazení ekonomiky, tak především vzhledem k úbytku kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje Miloslav Rut z Moore Czech Republic. Účetní firma podle něj dokáže nahradit i celý ekonomický úsek. „Dokáže totiž nabídnout různé specialisty, od vedení účetnictví, přes mzdovou agendu až po controlling nebo zabezpečení platebních operací,“ dodává.

Digitální budoucnost účetnictví

Outsourcingu účetnictví do budoucna napomůže také sílící vliv digitálních technologií ve službách pro správu účetní agendy. Díky nim již není při některých činnostech zapotřebí lidský zásah, například při vydávání nebo zaúčtování faktur nebo vyplňování standardizovaných formulářů. Na zvýšení efektivity účetnictví se bude stále výrazněji podílet i umělá inteligence a strojové učení. „Firmám se uvolní ruce k lepšímu strategickému plánování. Díky tomu, že značnou část časově náročných a neproduktivních administrativních činností delegují na externí subjekty, budou se vedoucí pracovníci moci více soustředit na klíčová rozhodnutí o dalším fungování společnosti,“ dodává Miloslav Rut.

*Průzkumu se zúčastnilo 307 firem a podnikatelů s ročním obratem od jednoho do třiceti milionů korun (plátci DPH). Průzkum probíhal formou telefonického dotazování, zpracovala jej výzkumná agentura Data Collect pro společnost Trivi.