Koruna dále posiluje (Komentář)

Během úterního obchodování si koruna na své konto připsala další zisky (0,2 %) a v odpoledních hodinách se obchodovala za 26,57 CZK/EUR. Její posilování nastartovalo pondělní vyjádření J. Rusnoka a V. Bendy, že další snížení úrokových sazeb nepovažují za vhodné. K tomu se přidala i nižší riziková averze investorů, kterou spustilo pondělní oznámení Fedu o nákupu korporátních dluhopisů přímo na sekundárním trhu a také plán amerického programu infrastrukturních investic v hodnotě jednoho bilionu dolarů. V úterý se navíc k dobrým zprávám přidal německý ZEW index, který předčil tržní očekávání. Podle prezidenta ZEW institutu němečtí investoři věří, že ve druhém pololetí již německá ekonomika poroste. To vše se pak odrazilo v růstu akciových trhů a tím i dobré náladě regionálních měn. Na domácí půdě byly zveřejněny ceny průmyslových výrobců. Ty v květnu oproti dubnu vzrostly o 0,4 %. Meziroční pokles cen se pak prohloubil na 0,9 % z předchozích 0,8 %. Více jsme se tomuto tématu věnovali zde: https://bit.ly/3dd4Eo9.

Kromě české koruny dnes posiloval i maďarský zlotý, a to o 0,4 % na 345,0 HUF/EUR. Jedinou měnou z regionu, která z úterního obchodování nevytěžila nic a naopak 0,3 % ztratila, byl polský zlotý. Jeho silné hodnoty se totiž nelíbí polské centrální bance, podle které by domácí měna mohla ohrozit hospodářský růst. Úrokové sazby ale centrální banka ponechala beze změny na úrovni 0,1 %. Snížení sazeb od ní ale nikdo neočekával. Pravděpodobnější by mohlo být rozšíření programu kvantitativního uvolňování, který spustila na pomoc domácí ekonomice. Na toto oznámení je však zatím ještě příliš brzy.