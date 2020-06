Benzín i nafta pokračují ve zdražování, růst cen ale tlumí sílící koruna. České řidiče čeká nejlevnější léto za skoro dvacet let, tankují levněji než motoristé v Rakousku, Maďarsku či na Slovensku

Čtvrtý týden v řadě v uplynulých sedmi dnech rostla jak cena benzínu, tak nafty. Je to první souvislejší zdražování paliv od poloviny ledna, kdy se jejich cena začala propadat kvůli šíření koronaviru v zahraničí a posléze i u nás.

Zdražování pohonných hmot oproti týdnu předchozímu v uplynulých sedmi dnech navíc citelně zrychlilo, bylo zhruba dvojnásobné. Benzín Natural 95 zdražil o 22 haléřů na litr a stojí nyní 26,48 haléře. Nafta v uplynulém týdnu zdražila také, avšak méně výrazně než benzín, pouze o dvanáct haléřů na litr. Litr nafty nyní stojí 26,23 koruny. Pohonné hmoty jsou tak nejdražší za celé období od druhé poloviny letošního dubna.

Výraznější růst cen v případě benzínu souvisí s tím, že jeho cena byla v průběhu nouzového stavu stlačena výrazněji než cena nafty, neboť osobní automobilovou dopravu postihla omezení spjatá s nouzovým stavem relativně citelněji než například dopravu kamionovou nebo než části průmyslu, kde se nafta také využívá.

V příštím týdnu ceny pohonných hmot dále porostou, a to v rozsahu do deseti haléřů na litr, neboť cena ropy nadále roste. Během června ropa Brent zdražila o necelých sedm procent. Zároveň ovšem platí, že citelně posiluje koruna vůči dolaru. Česká měna je aktuálně nejsilnější vůči té americké za celé období od letošního března a z velké části už umazala své oslabení vůči dolaru způsobené koronavirovou krizí. Posilování koruny zmírňuje efekt zdražující ropy. Zatímco v dolarech barel ropy Brent zdražil v porovnání se svým mnohaletým minimem z druhé poloviny letošního dubna o zhruba 109 procent, v korunách „pouze“ o 93 procent.

Klíčovým důvodem růstu cen ropy a paliv je ukončování nouzových stavů a postupný návrat jednotlivých ekonomik, včetně české, k běžnému provozu. Například letecká doprava však stále zůstává ochromená a na úrovně roku 2019 se může celosvětově vrátit až v roce 2025. Nelze tedy očekávat dramatický růst cen ropy či pohonných hmot v ČR. Řidiče čeká velmi levné léto. Rozhodně nelze vyloučit, že i přes léto budou ceny jak benzínu, tak nafty v pásmu od 26 do 27 korun za litr. V souhrnu by tak paliva byla levnější dokonce i než v letní sezóně krizového roku 2009, kdy kvůli tehdejšímu ochabnutí globální poptávky, se cena nafty pohybovala převážně rovněž v pásmu od 26 až 27 korun za litr, ovšem cena benzínu kolísala převážně v rozmezí od 28 do 29 korun. V souhrnu tak letošní léto bude pro motoristy pravděpodobně nejlevnější za posledních skoro dvacet let.

Růstu cen ropy a pohonných hmot svědčí také mezinárodně koordinované snižování objemu těžby ropy, k němuž dochází od začátku května.

Benzín je tradičně levnější v Polsku, ovšem v dalších okolních zemích vyjde v průměru dráž, a to včetně Slovenska, Rakouska či Maďarska. To samé lze v současnosti říci o naftě. Benzín je momentálně levnější než v ČR ze zemí EU pouze v Litvě, v Bulharsku, v Rumunsku a ve zmíněném Polsku. Nafta je navíc kromě zmiňovaných zemí levnější v Lucembursku, v Andoře a na Kypru.