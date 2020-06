Barometr spoření: Lidé v době nejistoty více preferují spoření do slamníku

Spoření je důležité v každé době. Otázkou však je, jakou formu zvolit. Ve druhém kvartálu letošního roku lidé stále nejvíce preferovali stavebko , drahé kovy a penzijní spoření . Všechny sledované kategorie však za druhý kvartál ztratily. Jedinou výjimkou bylo spoření do matrace, jehož popularita se zvýšila.

„ Nouzová opatření ovlivnila i přemýšlení celé společnosti. V nejisté době lidé věřili více spoření takzvaně do matrace, jenže toto chování nechrání úspory před inflací . Peníze sice mají lidé k dispozici a pod kontrolou, ale jejich kupní síla se v čase snižuje kvůli inflaci , která je navíc nyní poměrně vysoká , “ dodává Jiří Šedivý.

