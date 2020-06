Petr Dufek: Ekonomiku táhly dolů slabé investice

Špatný, ale přece o něco málo lepší, než naznačoval předběžný odhad, je výsledek českého HDP za první kvartál letošního roku. Podle dnes zveřejněných čísel poklesla ekonomika ve srovnání s koncem roku o 3,3 %, a meziročně tak ztrácí 2 %. Na sestupné fázi bylo české hospodářství před nástupem koronakrize, avšak necelé tři týdny restrikcí a dobrovolných odstávek stáhly ekonomiku do hluboké recese. A to ještě budou výsledky prvního čtvrtletí vypadat „skvěle“ proti tomu, co nás čeká za čísla ve druhém čtvrtletí.



Z letmého pohledu na poptávkovou stranu ekonomiky zjistíme, že hlavní tíha propadu ekonomiky jde na vrub investicím, které se oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku snížily o téměř desetinu. Radikálními škrty prošly investice do strojů a zařízení, dopravních prostředků a citelně firmy omezovaly i své aktivity v nemovitostech. V plusu tak zůstaly pouze investice do bydlení, které však tentokrát vzrostly spíš jen symbolicky. Na výsledcích ekonomiky se negativně podepsal i zahraniční obchod v důsledku rychlejšího poklesu exportu. Vláda naproti tomu své utrácení v úvodu roku výrazně navýšila. Nástup koronakrize vedl i k omezení spotřeby domácností. Meziroční výdaje na spotřebu sice stagnovaly, avšak s ohledem na dřívější očekávání jde přece jen o dost výrazný posun k horšímu.



Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Na nabídkové straně ekonomiky je vidět výpadek průmyslu i služeb (především pak obchodu a dopravy ), které postihlo zastavení aktivity. Jediné v plusu zůstalo stavebnictví , které se těšilo dostatku zakázek a jeho hlavním problémem byl v té době nedostatek zaměstnanců a ochranných pomůcek.Postupné uvolňování restrikcí a ukončování dobrovolných odstávek v automobilovém průmyslu však postupně povede ke stabilizaci ekonomiky . Přesto nelze zatím hovořit o brzkém návratu k dřívějšímu normálu. Ekonomice totiž zatím chybí nejenom turisté, ale především nové zakázky. Jak totiž naznačují – sice zatím jen průzkumy – obrat u zakázek v průmyslu zatím ještě rozhodně nenastal.