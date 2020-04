Rozbřesk: Kurzarbeit v novém kabátě - jednodušší a snad i rychlejší…

Včera česká vláda schválila další sadu opatření na boj s ekonomickými dopady epidemie COVID-19. Dobrou zprávou je, že definitivní pravidla pro kurzarbeit byla ve finále zjednodušena - k dispozici jsou dva typy podpor. První pro uzavřené provozy a zaměstnance v karanténě (80 % náhrady mzdy do 39 000 CZK) a druhá pro širší paletu podniků v případě výpadku surovin či poptávky (60 % náhrady mzdy a to do 29 000 CZK). Podle našeho průzkumu mezi podniky bude mít právě o druhý typ “plošnějšího” kurzarbeitu zájem velký počet podniků. Klíčové proto je, jak rychle nakonec bude MPSV schopné administrovat elektronické žádosti a zda skutečně peníze od podání žádosti podniky dostanou v řádu několika dní (více informací na https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus).



A i ze světa se dá mezi záplavou špatných zpráv vytáhnout tentokrát i pár pozitivních. Na prvním místě je to dvojice čínských PMI, která se překvapivě už v březnu vrátila nad 50 bodů. Epicentrum epidemie je však v tuto chvíli v Evropě a v USA a daleko větší pozornost proto dnes přitáhnou podnikatelské nálady z průmyslu v eurozóně. Půjde sice o revizi již předběžně ohlášených mizerných výsledků. Nová data sbíraná později během března, však mohou přinést ještě další zhoršení a některé evropské země zveřejní teprve první odhady. Zejména italské PMI budou ostře sledované. Itálii nákaza naplno zasáhla již na začátku měsíce března a síla propadu bude dobrým ukazatelem toho, co čekat následující týdny a měsíce od Španělska a Francie.



I trhy zatím neberou první náznaky stabilizace čínského hospodářství příliš pozitivně a akciové indexy v USA míří znovu dolů. Dow Jones zaznamenal nejhorší kvartál od roku 1987, když od začátku roku odepsal 23 %. Pokračující karanténní opatření a očekávaný příliv negativních zpráv z ekonomiky přitom zatím nedávají v nejbližších týdnech naději na rychlý obrat k lepšímu… Česká koruna se opět dostává s horšící se náladou na akciových trzích pod lehký tlak a pohybuje se v okolí 27,50 EUR/CZK Dnešní české PMI pravděpodobně příliš koruně nepomohou, stejně tak jako výsledky podnikatelských nálad z eurozóny . Český trh bude nadále relativně málo likvidní.Globální hlad po dolarové likviditě se včera pokusil Fed ztlumit pomocí dolarových repo operací s hlavními centrálními bankami světa. Eurodolar, který se včera sesunul pod hladinu 1,10, se také díky tomu obchoduje zpět na touto hladinou.Dnes odpoledne se dostanou do hry první klíčová měsíční americká data, která by již měla ukázat plný odraz epidemie v ekonomice . Jak index podnikatelské nálady ISM průmyslu , tak březnový přírůstek (či zcela jistě úbytek) nových pracovních míst v podobě tzv. ADP reportu budou zřejmě děsivá čísla (velmi pravděpodobně historicky vůbec nejhorší). Klíčovou otázkou samozřejmě bude, zda na počátku května neuvidíme ještě horší údaje, či zdali jako v Číně již další měsíc bude významně lepší.Měny ve střední Evropě se opět dostávají pod tlak a v jejich boji s medvědy jim rozhodně nepomohou dnes ráno zveřejněné údaje o podnikatelských náladách (březnové index PMI ). Specificky forint má pak ještě další domácí politický problém a tím je fakt, že v rámci boje s koronavirem vyhlásilo Maďarsko neomezeně platný nouzový stav , během něhož může Orbánova vláda vládnout pomocí dekretů. Ropa Brent má za sebou hrůzostrašné čtvrtletí, ve kterém její cena propadla téměř o 70 %. Jen v březnu pak odepsala ropa 55 %, což představuje rekordní měsíční pokles a mělo za následek kolaps ceny pod hranici 25 dolarů za barel , což je nejníže od roku 2002. Tento překotný vývoj reflektuje jak bezprecedentní propad poptávky po ropě (dle odhadů o 20-25 mil. barelů denně), tak saúdsko- ruskou cenovou válku dominující nabídkové straně trhu.Výhled na druhé čtvrtletí přitom nevypadá o moc lépe. Dle našich odhadů by měl právě v příštích měsících vrcholit převis ropy na trzích, což bude fundamentálně tlačit na ještě nižší cenu ropy . Kromě destrukce na straně poptávky po ropě představuje důležitý element také svižné navyšování produkce ze strany Saúdské Arábie, Ruska a dalších těžařů z bývalé aliance OPEC+, kteří nejsou od prvního dubna vázáni jakoukoli kartelovou dohodou a ocitají se tak de facto ve volnotržním prostředí.Poměrně volatilní seanci včera zaznamenaly americké akciové trhy, které i přes odpolední pohyb v kladném teritoriu zakončily výrazně v červeném. Index S&P 500 včera odepsal 1,6 % a zakončil na 2584 bodech. Přibližně 4 % pod pondělním závěrem uzavřela obchodování Bank of America, Citigroup i JPMorgan. Společnost Macy’s propadla o 8,8 %, Kohl’s o 9 % a například Dollar Tree o 8 %. Snížené doporučení poznamenalo akcie Mastercard , které po kroku Wells Fargo oslabily o 4,6 %. Obdobný krok učinila Morgan Stanley u Micron Technologies, která odepsala 5,5 %. Zcela opačný vývoj si pak připsaly tituly z energetického sektoru. Halliburton posílil o 7,5 %, Kinder Morgan o 4,9 % a Devon Energy o 8,8 %. Index Dow Jones odepsal 1,8 %, S&P 500 o 1,6 % a Nasdaq o 1 %.