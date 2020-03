Čas na resty, startup v 6 krocích a splněné sny

Krizová doba a menší pracovní vytížení může vést k naplenění vašich dlouhodobých snů, na které nikdy nebylo dost času.

Každý z nás, ať už v byznysu či zaměstnání má spoustu restů, na které není čas. Většinou jsou to nějaké nápady na zlepšení či dlouhodobé úkoly, které odkládáme, protože nemají termín. Možná právě v této krizové době je nejvhodnější čas si vyčistit mailbox, uklidit stůl, vyházet nepotřebný balast z kanceláře či pracovny a dodělat odkládané úkoly. Kdy jindy než teď.

Kdy jindy než teď se pustit do realizace nápadů, které měsíce či roky nosíte ve své hlavě a nikdy jste neměli dost času je sepsat, zanalyzovat a už vůbec ne realizovat. Teď, když často odpadá tlak na termíny, nebo úkoly či byznys nevyplňují naši denní kapacitu, je možné se k těmto věcem dostat.

Jak realizovat startup? Například v těchto krocích:

Sepsat si co nejpodrobněji nápad co nosím v hlavě a podívat se na internetu, zda už to někdo nedělá. I když už to někdo dělá ve světě, je možné s tím začít v Česku. Nebudete první, kdo světový nápad úspěšně realizoval v ČR, takto např. vznikli slevomat.cz (groupon.com), rohlik.cz (tesco), aukro.cz (amazon.com). Tento screening je důležitý, vyhnete se následně případnému zklamání, když v průběhu realizace startaupu ujistíte, že služba už existuje a je či není na trhu úspěšná.

Pokud jste udělali screening a pořád vám to dává smysl, je čas na byznys plán. Jak na byznys plán se dočtete zde nebo zde. Součástí byznys plánu by měl být i marketingový plán. Bez marketingu to dnes určitě nejde.

Byznys plán máte. Nyní budete potřebovat peníze na rozjezd. Menší projekty doporučujeme financovat z vlastních zdrojů, případně malých půjček v rámci rodiny. Na větší bude potřeba získat investory nebo bankovní financování. Na internetu lze najít několik investorských platforem, které s tím mohou pomoci.

Právní forma podnikání. Všem našim klientům doporučuji podnikat pod hlavičkou s.r.o. Proč to doporučuji si můžete přečíst zde.

Nepodcenit obchodní smlouvy a jiné dokumenty. Smlouvy a či obchodní podmínky např. e-shopu lze najít na internetu, lze je i používat, ale nikdy nebudete mít jistotu, že vás ve všech ohledech ochrání před nástrahami právního řádu. Proto doporučujeme si nechat uvedené dokumenty zpracovat od advokátů nebo si je alespoň nechat zkontrolovat. Za klidné spaní to stojí.

Pokud jste došli až sem, můžete začít. Postup výše zdaleka nepostihuje vše při startu podnikání. Všechny aspekty podnikání by však měl řešit dobrý byznysový a marketingový plán.

S čím vám umíme pomoci u vašeho startupu? Naší kanceláří prošly desítky nových společností z různých oborů od e-shopů až po poskytovatele licencovaných finančních služeb. Někteří z nich už tu nejsou, ale mnohým se podařilo prorazit a úspěšně fungují. Umíme posoudit reálnost byznys plánu, obstarat potřebná povolení a licence, založit vám s.r.o., sepsat smluvní dokumentaci a podělit se o náš hluboký vhled do problematiky podnikání. Rozumíme byznysu.

A co ty splněné sny v nadpise? Ano vždyť o tom je tento článek. Většina lidí je líných, v hlavě nosí své sny a nikdy je nerealizují. Čas prokoukají u televize nebo stráví na sociálních sítích. Aby sami se sebou vydrželi, musí si to umět zdůvodnit, např. nechci nést riziko, ta má práce vlastně není tak hrozná, dnes ještě mrknu na ten film a zítra se do toho pustím. Kdy? Na svatého Dyndy, jak zpívá Mňága a žďorp.

Proto obdivuji všechny snílky, idealisty i byznysmeny, kteří se do podnikání skutečně pustí. A nakonec i byznysová prohra může být výhra. Mohu sám sobě říct, že jsem to aspoň zkusil a teď už moc dobře vím, co podnikání obnáší. Úspěch z nebe nepadá a štěstí přeje připraveným.