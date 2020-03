Pád finančních trhů a nejistota hodnoty měny nahrává investicím do nemovitostí

Pád finančních trhů přináší novou situaci pro investory i běžné občany, kteří chtějí uchovat hodnotu svých finančních prostředků. Rozkolísané finanční trhy jsou stále rizikovější, pád hodnoty měn a hrozící inflace ohrožují peníze na účtu. Nyní je jednou z nejméně rizikových variant uložení peněz do nemovitostí, zejména pak bytů ve větších městech. Ty by i přes dnešní turbulentní situaci neměly v současné době ztrácet na hodnotě a v dlouhodobějším horizontu by jejich hodnota měla s největší pravděpodobností růst.

Hlavní světové akciové indexy prudce padají a klesá důvěra v ekonomiku. Hodnota peněz je v ohrožení. Na místě je tedy otázka kam uložit finanční prostředky, aby se jich ekonomické otřesy dotkly co nejméně. Investorům se jako zajímavá konzervativní varianta investice nabízí vložení peněz do nemovitostí.

„Není ale nemovitost jako nemovitost. Velkou roli hraje její charakter a geografické umístění. Důležitou inspirací je zde fakt, že v minulé krizi, kdy byl celkový pokles cen bytů 9,1 %, tak v Praze se v některých lokalitách jako je širší centrum hlavního města krize cen prakticky nedotkla,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti Wirtuuu.

Ale bytů v takto lukrativních oblastech je pro investory k dispozici velmi málo a developeři nemají nouzi o zájemce. „Specializujeme se na rekonstrukce historických domů na moderní byty v centru Prahy a poklesu poptávky se nebojíme. Někteří zájemci o naše byty jsou nyní sice opatrnější, ale jiní naopak v těchto dnech vyjadřují aktivnější zájem. A ti, kteří před pár týdny váhali, se v těchto dnech rychle rozhodli pro nákup některého z bytů. Uvědomují si, že je to v současné době ideální investice,“ říká Serge Mayer z developerské společnosti Acord Invest.

„Co se týče cen nemovitostí, lze předpokládat, že pokud budou jejich ceny klesat, tak to bude v průměru méně než ceny jiných investičních komodit. Lokality s rostoucí nezaměstnaností ale mohou zažít větší pokles cen než méně postižené oblasti,“ doplňuje Jiří Švec z Evropa Realitní kancelář.