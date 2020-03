Typický Babiš, praktiky šmejdů. Opozice a odboráři zuří kvůli odškodnění

Opozice tepe vládu kvůli rozhodnutí prodloužit a zpřísnit mimořádná opatření nařízením ministerstva zdravotnictví vydaného na základě zákona o ochraně veřejného zdraví . Stát se tak zbavil povinnosti hradit škody, které vznikly v důsledku krizových opatření. Předsedové opozičních stran budou chtít po premiérovi vysvětlení. Zdánlivě nenápadný krok, který mnozí ani nepostřehli, bude mít pro tisíce lidí obrovské důsledky. Kdyby vláda prodloužila mimořádná opatření podle krizového zákona , musel by stát hradit škody, které na základě opatření vznikly. Ale protože byla opatření prodloužena rozhodnutím ministerstva zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, státu tato povinnost odpadá. Ve středu večer to v TV Prima potvrdil i předseda Ústředního krizového štábu a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. To se ale vůbec nelíbí opozičním politikům. Předsedové opozičních stran budou během čtvrtka jednat s premiérem Babišem. "Vláda jakousi kličkou, doufám, že ne podrazem, způsobila, že podnikatelé postižení krizí nebudou moci žádat o odškodnění. To je mimořádně závažné, já bych dokonce řekl, že nehorázné," uvedl předseda ODS Petr Fiala. "Od premiéra budu chtít slyšet, zda šlo o omyl, nebo to byl úmysl a hlavně, jak situaci napraví," dodal předseda největší opoziční strany. Předseda Pirátů Ivan Bartoš připomněl, že opozice se na otázku kompenzací premiéra ptala již minulý týden. "Premiér hovořil o tom, že s kompenzacemi počítají, ale že může být problém s tím, kdo a jak bude ztráty vykazovat. To chápu, ale já jsem přesvědčen, že naprostá, ale naprostá většina našich podnikatelů jsou slušní a fér lidé," připomněl Bartoš. Přislíbil, že i Piráti se budou Babiše teď ptát, jestli budou mít lidé a firmy nárok na odškodnění. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka kvůli tomu dokonce chce svolat mimořádnou schůzi sněmovny. "Tato situace existenčně ohrožuje statisíce lidí v České republice a musí se řešit! Stejně jako se snažíme pomoci v rámci ošetřovného rodičům a odložením či odpuštěním záloh firmám, tak by měl stát hledat i formu podpory pro ty nejvíce zasažené obory. V mnoha z nich museli z oprávněných důvodů ze dne na den zavřít své provozy a přišli tak o veškeré zdroje příjmu!" napsal Jurečka na facebooku. Že bude chtít od vlády ujištění, že se nechce vyvlíknout z placení náhrad, avizoval i předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "Za co jiného utratit ty naše společné peníze po tomhle všem, co musíme prožít? Doufám, že to ujištění dostaneme. A pokud ne, nemůžou čekat naší podporu a už vůbec ne součinnost," vzkázal vládě Rakušan. Kritikou nešetřil ani předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Je to krok přesně podle Babišovy povahy i politiky. Zatímco se modlil a sliboval, jak vláda nikoho nenechá na holičkách, měl už vymyšleno, jak stát své občany doběhne a podvede. Obcházení zákona většinou u soudu neobstojí. Zvlášť, je-li hodně nemravné," napsal.

A kritika přišla i od odborářů. "Já to považuju za něco, co jsem nepředpokládal, že by někdo mohl udělat. Myslím si, že to není důstojné. Z mého pohledu se toto nemělo stát. Není to dobrá zpráva pro ty, kteří teď doma diskutují o tom, jestli zkrachuje jejich živnost, kterou nemají teď možnost provozovat.," uvedl v DVTV předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Připomněl, že třeba v Rakousku začala vláda hned živnostníky odškodňovat. "Při jednom jednání, kdy něco podobného bylo naznačeno, nikoliv, že to vláda udělá, ale že se někdo z těch povinností chce vyvléknout, tak jsem řekl, že toto já považuji za situaci, která hraničí s tím, jak vnímáme šmejdy, kteří nabízeli starším spoluobčanům nějaké věci, které byly v podmínkách napsané jinak a člověk si toho nevšiml," dodal Středula.