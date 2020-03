Andrej Babiš: Roušky noste i v autě.Máme ale jiné priority než školy. Musí běžet výroba, otevřít se obchody a restaurace. Lidi musí chodit do práce, musí mít peníze.

V nedělních Televizních novinách živě promluvil Andrej Babiš o současném vývoji koronaviru v Česku a o opatřeních, která vláda na občany ještě chystá.

Už druhý týden jsou zavřené školy, týden restaurace a většina obchodů, došlo k omezení pohybu. Může po tak krátké době vláda stanovit, zda dosavadní opatření pomáhají, nebo budou nutná další a možná i přísnější opatření? Premiér Andrej Babiš zodpověděl palčivé otázky, které české občany trápí.

Až dva roky omezené cestování do ciziny, zavřené hranice - to jsou slova šéfa ústředního krizového štábu, Romana Prymuly. Jak pravděpodobné to je podle vás je?

To je spekulace. My zítra na vládě rozhodneme, že prodloužíme omezení pohybu lidí do 1. dubna - tedy opatření, která platí již nyní. Budeme řešit pendlery, menší prodejny a obrovskou sumu peněz, kterou chceme napumpovat do ekonomiky a mezi lidi. To je to největší, co zítra budeme schvalovat.

Otázku zahraničí zatím neřeším. Chci, aby u nás běžela výroba a abychom znovu otevřeli obchody a restaurace, to je teď stěžejní. Buďme doma, věřím, že virus porazíme. My jsme na tom dobře, proč otvírat hranice zemím, které jsou na tom zatím hůř.

Česko jde v opatřeních cestou Wu-chanu, okolní evropské země ale volí jinou strategii. Leckde se třeba vůbec nenosí roušky. Co na to říkáte?

Následujeme model Wu-chanu, protože nám přijde dobrý. Proto nosíme roušky. Třeba Německo se k nim neuchýlilo, což nechápu. Vlastně nechápu, proč se Německo neřídí centrálně. Co platí v Bavorsku, nezavedli jinde, každá země si jede po svém. My to děláme centrálně a máme výsledky. Děsí mě, co se děje jinde. Podívejte se, co je ve Španělsku nebo v USA. My jdeme dobrou cestou, věřím, že to zvládneme.

V celém Německu budou zakázaná shromáždění více než dvou lidí, s výjimkou rodin. Mohlo by být takové opatření zavedeno i u nás?

Máme omezení pohybu i omezení shromažďování. To, co dělá Německo, už většinou máme, oni to dělají se zpožděním.