V Česku je 833 případů koronaviru. Hrozí i úplný zákaz vycházení

V Česku je aktuálně 833 nakažených koronavirem. Počet vyléčených stále zůstává na čtyřech. V průběhu pátku přibylo 68 pacientů s Covid-19. Andrej Babiš připustil, že by na obávaný zákaz vycházení mohlo dojít, prý však doufá, že tento krok nebude nutný. Do Středočeského kraje by mělo dorazit zhruba 76 tisíc respirátorů.

- Do Středočeského kraje putuje zásilka 76 tisíc respirátorů. Dorazit měly hned ráno



- Hygienici Zlínského kraje v pátek zveřejnili konkrétní seznam obcí, ze kterých jsou lidé nakažení koronavirem. Tento postup však vláda ve čtvrtek popřela



- Roman Prymula prohlásil, že pokud lidé nebudou dodržovat karanténu, hrozí úplný zákaz vycházení. Premiér Babiš doufá, že k takovému kroku nedojde



- V pátek v Praze přistálo letadlo s 1,1 miliardy zdravotnického materiálu a respirátorů z Číny



- Do Česka putuje experimentální lék na koronavirus. Zásilku nemocnice očekává každým dnem



- Část hotelů má sloužit jako ubytování pro lidi nakažené koronavirem. V úvahu připadají hlavně ta ubytovací zařízení, která jsou blízko nemocnic



- Chatařům sice není zakázáno odjet na chatu, pokud se k tomu však rozhodnou, měli by omezit vycházení a neměli by se stýkat s dalšími lidmi



- Po sociálních sítích koluje falešná nahrávka, ve které žena tvrdí, že má informace o celkové karanténě Česka. Policie po ženě pátrá

Hygienici Zlínského kraje se rozhodli v pátek přece jen promluvit a zveřejnili konkrétní seznam obcí, ze kterých pochází lidé nakažení koronavirem. Podobný postup přitom vláda jednoznačně odmítla v průběhu čtvrtečního jednání, oznámila pouze, že možná dojde ke zpřesnění na okresy. Na tiskové konferenci po jednání vlády zaznělo, že zveřejňování konkrétních obcí by mohlo přispět ke zbytečné panice a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se obával i možného lynče těch, kteří nákazou onemocněli.

Některé ubytovny a hotely by v budoucnu měly sloužit jako ubytovací zařízení pro lidi nakažené koronavirem. V úvahu podle informací vlády připadají ta ubytovací místa, která jsou v blízkosti zdravotnických zařízení. Mohly by tak případně sloužit i pro nakažené zdravotníky.

Roman Prymula prohlásil, že je na místě zvážit případný zákaz slevových akcí. Návrh zmínil v souvislosti s opatřením, které ukládá seniorům konkrétní čas, kdy si mohou zajít do obchodů za účelem nákupu. Doba od 7 do 9 ráno, která je vyhrazena seniorům, však nevyhovuje ostatním obyvatelům. Ti mimo jiné vznesli stížnost i na to, že právě v případě slevových akcí se na ně už nedostane. To vedlo Prymulu k návrhu slevové akce dočasně pozastavit. Rozhodnutí odůvodnil také tím, že roznášení slevových letáků zvyšuje riziko nákazy.