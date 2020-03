Jaké akcie sledovat při aktuálních pádech akciových trhů?

Mnoho investorů zmeškalo příležitosti akciového trhu za posledních 10 let. Zatímco se všude mluvilo o blížící se krizi, všechny indexy se podívaly na nová historická maxima.

Například index DAX se vyšplhal za osm let z 3 600 bodů na více než 13 500 bodů, což představuje nárůst o 275 %. Avšak za poslední měsíc, kdy trhy postihla hysterie a výprodeje z důvodu pandemie koronaviru , propadl index DAX o téměř 40 % a další významější akciové indexy jako S&P 500, Dow Jones a další o více než 30 % a propady pokračují.

Korekce u vybraných akcií tak poskytuje mimořádnou vstupní příležitosti těm, kteří zmeškali poslední obrovskou rally.

Uzavírání ziskových pozic jako spouštěč korekce

Mnoho profesionálních investorů a správců fondů stále po obrovském růstu na akciovém trhu od roku 2009 drží obrovské zisky z nárůstu hodnoty akcií. A čím více ceny rostou, tím je lukrativnější pro tyto institucionální investory uzavřít alespoň část jejich ziskových pozic. Uzavírání pozic bylo jednoznačně jedním z hlavních důvodů větší korekce z konce minulého roku. To, že korekce byla tak drastická, mělo však i jiné důvody.

Až do léta 2018 byl na trhu nastaven vzorový pozvolný uptrend s drobnými přirozenými korekcemi, které se rychle vstřebaly. Mnoho investorů postupovalo stále bezstarostněji a nezodpovědněji a málokdy zajišťovali své portfolio proti případné finanční krizi .

Nízký poměr put-call před pádem jasně naznačoval, že investoři sázejí více na rostoucí ceny než na klesající. V takové situaci je akciový trh obzvláště citlivý na kolísání cen, protože bez zajištění i mírný prodejní tlak stačí k zahájení řetězové reakce.

Revoluční černá labuť zvaná koronavirus však změnila vše, co se jen dalo. Jak bylo výše zmíněno, za jeden jediný měsíc způsobila to, že světové akciové indexy odepsaly 30 – 40 % ze svých hodnot a propady dále pokračují, ceny ropy se dostaly pod hodnoty 27 USD za barel a stagnace nadále pokračuje. Velká korekce je tady, zároveň je to mimořádná příležitost využít korekce na trzích ke vstupu do vybraných titulů.

Velcí hráči se zbavují svých pozic

V době, kdy mnoho investorů začalo odprodávat své pozice, však již existovaly varovné signály. Například na burze cenných papírů v září 2018 byl znatelně vysoký objem obchodů po dobu několika ztrátových dní.

Kdykoli nastane tato situace v krátkém časovém období po dlouhodobém nárůstu cen, obecně to naznačuje následující: Velcí hráči, jako jsou fondy a investiční společnosti, zpomalují svůj růst, protože pokaždé, když ceny mírně klesají, velcí investoři prodávají velké množství akcií.

Profesionálové chtějí maximalizovat své zisky tak dlouho, jak je to možné. Nicméně pokud se kurzy začnou rozpadat, značnou část svých pozic bezprostředně uzavírají, jak můžeme pozorovat v současném zemětřesení na akciových trzích.

Kurzy tvoří zprávy

Konečně, na začátku října 2018, trh již nebyl schopen absorbovat rostoucí nabídku akcií. Zvyšující se počet uzavíraných pozic v zisku vedl ke korekci a aktivování příkazů stop-loss, což zapříčinilo prudký propad na akciovém trhu.

Opravy trhu jsou vyvolávány většinou překvapivě triviálními zprávami, které účastníci trhu prostě ignorovali. V tomto případě se jednalo zejména o tehdy doutnající obchodní válku mezi USA a Čínou.

Pravdivým rčením na akciových trzích je „The prices make the news“, což lze přeložit jako „ceny tvoří zprávy“, protože téměř vždy je možné nějakým způsobem odůvodnit cenový vývoj na trhu. Ale bez ohledu na to, co bylo odpovědné za cenový kolaps, vás samozřejmě zajímá, jak z něj můžete nejlépe těžit. Poté, co DAX otestoval svá tříletá minima, index opět vzrostl asi o 20 %.

Mnoho investorů již znepokojují poměrně vysoké ceny na akciových trzích, protože riziko ekonomické recese je stále reálnější. První tŕi březnové týdny roku 2020 nás přesvědčily ještě reálněji, ano, recese je tady.

Podle JPMorgan přijde recese nejpozději s koncem prvního pololetí 2020. Donald Trump podle agentury AP poprvé připustil 16.3.2020, že koronavirus by mohl v USA vyvolat recesi.

3. Akcie Paypal (PYPL)

PayPal Holdings Inc provozuje platební systém, který se používá ke zpracování online nákupů a prodejů. Bývalá dceřiná společnost eBay , která je nesporným lídrem v online platbách, má nyní přes 286 milionů aktivních členských účtů v přibližně 200 zemích. Pokud nakupujete častěji na internetu, pravděpodobně přijdete s PayPal do styku.

Podobně jako společnosti zprostředkovávající kreditní karty, PayPal vydělává malé procento z každé jednotlivé transakce.

PayPal má rozhodující konkurenční výhodu oproti mnoha dalším platebním formám na internetu: počet klientů, kteří platbu v průběhu realizace stornují, je mnohem nižší než u konkurence. Tento konverzní kurz neboli míra dokončení transakcí, je u Paypal velmi vysoká – přibližně 87,5 %. Při platbě kreditní kartou je konverzní kurz přibližně 50 %.

Důvodem úspěchu PayPal je pravděpodobně především jednoduchá a pro klienty srozumitelná manipulace během placení. Například prostřednictvím funkce „One Touch“, nemusejí klienti znovu zadávat heslo a uživatelské jméno, pokud tato data již zákazník někdy předtím propojil se svým účtem v online obchodu.

Vysoká míra úspěšnosti samozřejmě přináší výhody i obchodníkům, kteří s platební možností Paypal dosahují vyššího obratu. Jen z tohoto důvodu bude Paypal stále větší konkurenci pro společnosti vydávající kreditní karty a potenciálně v budoucnosti ovládne většinu trhu.

Nakonec, kdo bude v následujících letech potřebovat plastové karty, pokud bude moc jednoduše a dokonce bezpečněji platit přes internet nebo svým smartphonem.

Graf akcie Paypal (PYPL). Zdroj: LYNX Trading.

2. Akcie Facebook (FB)

Akcie sociální sítě Facebook zaznamenala v posledních letech působivý vzestupný trend, přestože se společnost potýkala s řadou skandálů způsobených zejména datovými úniky. Z ceny přibližně 18 USD na nejnižší úrovni dosáhly akcie v polovině roku 2017 ceny přes 218 USD, což je více než 1 000% nárůst. Mnoho investorů dlouhodobě podceňovalo akcie Facebooku.

CEO a zakladatel společnosti Mark Zuckerberg však zvládl působivý výkon: dokázal transformovat stránku určenou pro zábavu znuděných studentů jedné americké univerzity na druhou největší internetovou společnost na světě hned po Alphabet (Google).

Přibližně pět let poté, co Facebook dosáhl jedné miliardy uživatelů, počet měsíčně aktivních uživatelů překročil v roce 2017 hranici 2 miliard a v současné době dosahuje přibližně 2,4 miliardy. Navíc Facebook dokáže generovat stále větší příjem z již existující zákaznické základy.

A podle Marka Zuckerberga není 2 miliardový milník zdaleka poslední, které chce společnost dosáhnout. Deklarovaným cílem Zuckerberga je do roku 2030 nejméně 5 miliard aktivních uživatelů měsíčně.

Graf akcie Facebook (FB). Zdroj: LYNX Trading.

Společnost může postupně vytvářet velmi lukrativní zdroje příjmů: vedle Facebooku Zuckerberg vlastní další prosperující produkty. Jedná se o komunikační platformu WhatsApp s více než 2 miliardami aktivních uživatelů a online službu pro sdílení obrázku a videí Instagram s více než 2,1 miliardou aktivních uživatelů.

Facebook také zveřejnil plány na zavedení vlastní kryptoměny s názvem „Libra“. Kryptoměna je, podobně jako bitcoin , založená na takzvané technologii blockchain.

1. Akcie Waste Management (WM)

Poslední akcií na našem seznamu lze považovat za anticyklickou a defenzivní investici. To znamená, že tato společnost by neměla být silně ovlivněna potenciální recesí.

Waste Management Inc se konkrétně zabývá likvidací a recyklací odpadu. Podle předpokladu by se do roku 2050 měla produkce globálního odpadu zvýšit až o 70 % na neuvěřitelných 3,4 miliard tun ročně. Podle nadace Ellen MacArthuré v oceánech každý rok přibude přibližně 8 milionů tun plastů.

Problémy samozřejmě způsobují nejen plastové odpady, ale také mnoho dalších materiálů, které je obtížné nebo nemožné rozložit. Aby se snížilo množství odpadu, musí být kromě optimalizace obalů zvýšena především míra recyklace.

Waste Management je jedním z předních společností v tomto odvětví. Společnost kótována na burze NYSE v New Yorku byla založena v roce 1968 a je zařazena do akciového indexu S&P 500 . Její hlavní činností je sběr, likvidace a recyklace odpadu všeho druhu. Klienty společnosti jsou soukromé domácnosti, města i průmysloví zákazníci.

Graf akcie Waste Management (WM). Zdroj: LYNX Trading.

Waste Management má velmi stabilní obchodní model v podniku, který bude vždy potřebný. To je pravděpodobně jeden z hlavních důvodů, proč nedávno i Bill Gates investoval do akcií společnosti 50 miliard USD a se svou ženou nyní vlastní více než 7 % celkového počtu akcií.

Společnost je vhodná především pro konzervativní, dlouhodobě orientované investory nebo pro diverzifikaci portfolia v turbulentních dobách na akciových trzích.

Konec formuláře

Obchodujte a vzdělávejte se s LYNX

LYNX nabízí obchodování s akciemi přímo na domácích burzách. To našim klientům garantuje vysoký objem obchodování a úzký spread.

Pravidelně pro vás připravujeme týdenní investiční newslettery a zveřejňujeme analýzy trhu a novinky ze světa investic . To vše v rámci našeho LYNX zpravodajského a vzdělávacího portálu.

Investování na finančních trzích zahrnuje rizika. Vaše celková ztráta může převýšit Váš celkový vklad.