"Epidemii koronaviru jsme podcenili," přiznala šéfka Evropské komise

Počet nakažených ve světě přesáhl hranici 220 tisíc a více než 8 900 lidí zemřelo. Globálním ohniskem nákazy je stále Itálie, kde evidují přes 35 tisíc nakažených. Počty výrazně rostou i ve Španělsku a Německu. Rusko a Mexiko hlásí první oběti. Pandemie zřejmě bude mít vliv i na pobrexitová vyjednávání. Pozitivně testován na koronavirus byl i unijní vyjednavač Michel Barnier. "Domnívám se, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili," uvedla Ursula von der Leyenová, předsedkyně evropské komise. Připustila, že spolu s dalšími politiky zpočátku podcenila nebezpečí koronaviru. Zároveň dodala, že opatření, která se dříve jevila jako drastická, nyní považuje za nezbytná. V boji proti koronaviru přitom Evropská unie sklízí kritiku. Švýcarsko zažívá největší mobilizaci armády od druhé světové války. Země chce postupně povolat až 8 tisíc vojáků. Ti by měli pomáhat v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Armádu povolali také ve Španělsku. V zemi čísla nakažených rostou, i přestože je omezen pohyb na veřejnosti. Odborníci se obávají, že kvůli pozdnímu přijímání preventivních kroků bude situace ve Španělsku vážnější než v Itálii. V nejrizikovější skupině se ocitli španělští senioři - v madridském domově důchodců koronaviru podlehlo 17 lidí. "Nevím, jestli jsem se nestal paranoidní. Mám roušku, i když říkají, že to moc nefunguje. Lepší se chránit, než pak litovat," říká Guillermo, španělský kurýr. Nejhorší situace zůstává v italské Lombardii. Tamní úřady oznámily, že během včerejšího dne tam nemoci podlehlo 319 lidí. V oblasti je aktuálně téměř 18 tisíc nakažených. Proto italský premiér plánuje plošnou karanténu prodloužit.

"Modlíme se, aby se ta epidemie nepřesunula do středu a na jih Itálie. To hrozí a to se čeká, proto tady u nás je vysoká mobilita ze strany úřadů a zdravotnictví. V Římě se otevírají, nebo se chystají, tři velký nemocnice, který jsou určený jenom pro pacienty s Covid-19. Až by se to tady rozjelo ve větším, a to se čeká," uvedla Olga Kozárová, která žije v Itálii.

Přes 12 tisíc případů hlásí aktuálně Německo. Situace je velmi vážná. Od druhé světové války nečelila země žádné podobné výzvě. "Pokud infekci nezpomalíme v nejbližších dnech, během dvou až tří měsíců může být v zemi až 10 milionů nakažených," uvedl Lothar Wieler, ředitel Národního centra pro kontrolu nemocí.