Nejistá maturita a přijímací zkoušky: studenti neví, co je čeká

Ve středu 11. března se uzavřely základní, střední, vysoké a vyšší odborné školy. A to až do odvolání. Vzdělávací zařízení by mohla zůstat uzavřená i měsíc. To výrazně naruší školní rok, a to nejen vzdělávání samotné, ale i přijímací řízení a maturity. Studenti ale stále nevědí, zda budou moci všechny zkoušky v termínu vykonat. Na začátek dubna jsou totiž naplánovány první testy.

Pokud zůstanou školy uzavřeny celý měsíc, dotkne se to především těch studentů, kteří se připravují ke svému dalšímu studiu na středních nebo vysokých školách. A také těch, kteří své studium končí. To se týká velkého počtu školáků. Podle statistik Cermatu jde až o 175 tisíc dětí.

Termíny se ale nezadržitelně blíží. Maturity začínají už 8. dubna, přijímačky na střední školy 14. dubna a jen o dva dny později na víceletá gymnázia. Zatím není jasné, zda MŠMT rozhodne o odložení přijímacího řízení nebo maturit. K tomuto tématu by se mělo vyjádřit tento týden.