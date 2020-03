Zemřel Vratislav Jiljí Slezák, pan překladatel

Ve věku 88 let zemřel po těžké nemoci 16. března germanista, polonista a překladatel z němčiny a dánštiny Vratislav Jiljí Slezák (29. 2. 1932 – 16. 3. 2020), laureát Státní ceny za překladatelské dílo a Ceny Josefa Jungmanna.

Byl autorem několika desítek překladů z německé literatury, převedl do češtiny díla Thomase Manna (včetně Kouzelného vrchu, pod názvem Čarovná hora, protože jak uvedl, na nóbl sanatoriu toho moc kouzelného není), Hermanna Hesseho, Friedricha Dürrenmatta, Heinricha Bölla, Alfreda Döblina nebo Petera Handkeho (nového držitele Nobelovy ceny za literaturu).

V rozhovoru s redaktorem Milošem Szabo uvedl pro Katolický týdeník (č. 32/2013) o němčině a vlastenectví: "Když jsem se po maturitě rozhodl studovat právě němčinu, nebylo to jednoduché: v poválečné době přetrvával značný odpor vůči všemu německému, i když žádný jazyk nemůže přece nést vinu na tom, je-li zneužíván k nekalým cílům a prohlášením. Přesto mě jako rodilého Čecha lákalo právě to, co k nám Čechům historicky vždycky patřilo, a tím byla v našich zemích dvojjazyčnost: hlásím se k tomu, že jsem Čech, ale ve smyslu Böhme. V této půvabné zemi, na níž si dal Hospodin velmi záležet a kterou velmi uctívám, je pro mě Čech každý, kdo v ní žije, poctivě pracuje a zvelebuje ji, ať mluví jakýmkoli jazykem: česky, německy, vietnamsky… Jsem zásadně zemský, nikoli nacionální vlastenec."

Učil jazyky mimo jiné na Českém vysokém učení technickém v Poděbradech, na Vysoké škole zemědělské v Praze a také na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Byl to člověk noblesní, s přehledem a nadhledem. O své víře nádherně vypovídá zde:





A za připomenutí stojí i tento text z Listů, dvouměsíčníku pro kulturu a dialog, z roku 2011 (5/2011), který byl psán v předvečer tehdejší Prague Pride.