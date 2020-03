FT: Německo přichází s „bazukou“ pro záchranu firemního sektoru

Německá vláda slíbila „neomezenou pomoc“ podnikům, které jsou zasaženy epidemií koronaviru. Uvádějí to Financial Times, podle kterých německý ministr financí Olaf Scholz hovoří o „bazuce, která má zabránit krizi v největší ekonomice eurozóny“. „Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen varovala, že krize spojená s koronavirem přináší významný šok pro hospodářství zemí EU a slíbila, že členské země dostanou prostor pro zvýšení vládních výdajů,“ dodávají FT.



Německé společnosti tedy mohou nyní očekávat, že se jim v případě nutnosti dostane „neomezené likvidity“. Epidemie totiž „vyvolala chaos v dodavatelských řetězcích a narušila výrobu v celé zemi“, popisují německou situaci FT. Státní rozvojová banka KfW by tak měla přistoupit k „masivnímu navýšení úvěrů“ a firmy by také měly mít možnost odkladu plateb daní. Scholz řekl, že tuto „bazuku“ použije vláda v rozsahu, v jakém to bude třeba a „neexistuje žádná hranice pro poskytování úvěrů“. Německý ministr hospodářství Peter Altmaier tvrdí, že takové kroky jsou v poválečné historii Německa naprosto ojedinělé.



FT podotýká, že plán německé vlády jde dál, než tomu je v jiných evropských zemích. Pomoc by se měla týkat všech, „od taxikářů až po velké firmy .“ Eric Schweitzer z německého svazu průmyslu a obchodu tento krok uvítal s tím, že přesně tohle firmy v tuto chvíli potřebují. FT k tomu dodává, že nová politika by mohla být koncem takzvané černé nuly – tedy snahy o vyrovnaný vládní rozpočet . A zároveň ukazuje, jak vážná situace skutečně je.Natixis poukazuje na fakt, že k razantním krokům přikročila i francouzská vláda. V ekonomické oblasti oznámila, že pokryje „náklady spojené s nezaměstnaností způsobenou koronavirem bez ohledu na jejich celkovou výši“. K tomu plánuje vytvoření „fondu solidarity“ a pracuje na posunutí všech právních termínů, které se týkají firemního sektoru.Francouzská vláda také pracuje na „plánu obnovy“, ale jeho detaily zatím nejsou známy. Natixis k tomu dodává, že prezident Macron také kritizoval poslední rozhodnutí ECB týkající se nastavení monetární politiky v eurozóně a „požadoval, aby učinila další kroky“. Ve svém televizním projevu pak prezident zmiňoval i to, že Francie by měla změnit svůj „sociální model“.Zdroj: FT, Natixis