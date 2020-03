Vláda zakázala kvůli koronaviru volný pohyb osob v ČR

Vláda zakázala s účinností od pondělí 0:00 do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření nového typu koronaviru volný pohyb lidí po ČR. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání , nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

„Na minimum se snažíme omezit mezilidský kontakt. Není to zákaz vycházení ani domácí vězení,“ komentoval závěry ministr vnitra Jan Hamáček ( ČSSD ). „Saháme k tomuto opatření ve chvíli, kdy jsme přesvědčeni, že to ještě může něco změnit,“ doplnil Hamáček.

Lidé by podle nařízení vlády měli v obchodech nebo na poště udržovat odstup nejméně dva metry a upřednostnit bezhotovostní platební styk. Obchody by jim měly k tomuto zajistit podmínky. Úřadům vláda nařídila, aby své služby vykonávaly pouze od pondělí do středy v maximálním rozsahu tří hodin. Vláda také povolala 2096 vojáků a 400 celníků, kteří by měli pomáhat plnit úkoly policie.



Podle ministryně financí daňové přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob, mohou v klidu bez hrozby sankcí podat lidé podat až k 1. červenci 2020. Nemusíte se obávat sankcí, když podáte přiznání později,“ uvedla Schillerová. Naopak přeplatky budou vraceny ve lhůtě 30 dnů.