Pokladní a prodavačky si stěžují. Nesmíme nosit roušky kvůli panice

Na redakci se obrátili například zaměstnanci z prodejny Albert v Praze. Po všech těch razantních opatřeních si chtěly některé pokladní v Albertu na Vinohradské v Praze nasadit svoje vlastní roušky a nesmí prý aby nešířily paniku. Má to logiku? Ostatní prodejci typu Košík, Rohlík, Alza nabádají své zaměstnance, aby roušky či jiné ochranné pomůcky používali, a v řetězcích to pokladním zakážou? Zrovna tam kde se protočí za den i několik tisíc lidí. Opravdu nechápu. Bylo by dobré, aby si manažeři uvědomili, že to není o panice, ale o prevenci, napsal jeden ze zaměstnanců, jehož jméno redakce zná, ale on si ho z obav o zaměstnání nepřál zveřejnit..

Další se ozval telefonicky. Stejný problém popsal v prodejně Kauflandu. Z obavy o ztrátu zaměstnání nechtěl uvést ani město, kde k tomu došlo. Jsme v blízkém kontaktu se stovkami lidí a chránit se nemůžeme. Hlavně se musíme usmívat. Ale že jsme pod velkým náporem nakupujících a navíc ohrožení, to je každému jedno, dodal muž.

V jiných prodejnách stejných řetězců to ale podle reakcí na sociálních sítích není. Řekl bych, že vše záleží na manažerovi jednotlivých prodejen. Náš manažer za námi přišel a říkal, že pokud budeme chtít, rukavice nám dají a roušky bohužel nejsou, ale jinak by nám je na vyžádání dal, reagoval jeden z nich na Twitteru pod příspěvkem, který vyvolal velkou vlnu zájmu.

Prodavači teď stojí v přední bojové linii, v mnoha obchodech a nesmí mít roušky ani rukavice, aby nevyvolávali paniku, ale na jejich zdraví nikdo nehledí. Hlavně co nejvíc vydělat. Co takhle zavřít alespoň přes víkendy, kdy lidi nemají co dělat a chodí nakupovat? napsala Nina Hořínová vystupující na twitteru jako Slečna pokladní.

Na problém zareagoval ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vláda nikomu nezakazuje nosit roušku. Pokud je Váš zaměstnavatel má, měl by je vydat, napsal jednoznačně. Zaměstnanců v obchodech se zastal i šéf odborů Josef Středula. Nepřijde mi to normální. Proto žádám Svaz obchodu a cestovního ruchu, jeho šéfa pana Prouzu a ministra průmyslu a obchodu Havlíčka o nápravu. Chrání nejen sebe, ale nás všechny. A to že nejsou roušky k dispozici, není chyba zaměstnanců, napsal na Twitteru. Zaměstnavatelů se naopak zastal šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, ten se podle svých slov v několika obchodech setkal s prodavači s rouškami, respirátory a podobně. Ano, máme jich méně, než bychom chtěli. Tlačíme na stát už tři týdny, reagoval.

Redakce v sobotu oslovila s žádostí o vyjádření i dotčené řetězce. Zatím bez odpovědi.