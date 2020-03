Bloomberg: Zelená revoluce a ropný crash test

V roce 2014, kdy se cena ropy naposledy zhroutila, neměly světové vlády uzavřené žádné odhody pro boj s klimatickými změnami. Pařížská dohoda byla podepsána až rok poté. Zelené investice od té doby nabobtnaly. Do obnovitelných zdrojů energie nateklo zhruba 1,2 bilionu USD a globální prodeje elektrických vozidel se loni dotáhly na dva miliony kusů. Emisní cíle hlídá narůstající ekologické hnutí, která pomáhá formovat politiku od Německa po Indii. Aktivistka Greta Thunbergová a zakladatel Tesly Elon Musk patří mezi nejslavnější obyvatele planety.

Takže když se Saúdská Arábie a Rusko pustily do cenové války, která trhy, už tak vyděšené koronavirem, zahalila do ještě větší tmy, vypadalo to, jako by oba velké ropné státy krátkodobě znovu upevňovaly svoji nadvládu. Místo toho to ale může zafungovat jako další krok v dlouhodobějším vývoji směrem k ukončení nadvlády ropy, která drží svět v šachu, napsala agentura Bloomberg.

Cena barelu je stále důležitým ekonomickým ukazatelem. Neustálý tlak na odklon od fosilních paliv ale naznačuje, že její geopolitický dopad bude pravděpodobně slabší než v minulosti. Její místo naopak začíná zabírat imperativ bojovat proti globálnímu oteplování.

„Dopad ceny ropy nad širší hospodářský růst se rozpadá už od 80. let,“ říká Shane Tomlinson z think tanku E3G.

Skutečnost, že se ropa během zhruba týdne propadla z 55 na 35 dolarů, má pro akcee proti změně klimatu zásadní důsledky. Nízké ceny povzbuzují k většímu využití ropy, stlačují rozpočty ropných firem, vyvolávají otazníky nad projekty z kategorie čistá energie, a některé vlády by mohly pociťovat tlak na to, aby bojujícím ropným firmám pomohly. Toto vše zvyšuje emise, což je pro globální oteplování špatná zpráva.

Kromě toho ale platí, že obnovitelné zdroje jsou zralejším odvětvím než před pěti lety. Investice do něj jsou méně riskantní, takže přitahuje velké investory, kteří do něj sypou peníze a staví projekty konkurující kapacitám konvenčních elektráren. Těžba ropy je mezitím ekonomicky stále méně konkurenceschopnou a narůstá riziko, že projekty, které to dotáhnou až na realizaci, nebudou mít dobrou návratnost.

Vývoj ceny ropa Brent za posledních 6 měsíců:

Zdroj: Patria.cz

„Teď nedává smysl omezovat investice do obnovitelných zdrojů, pokud se cena ropy zhroutí,“ říká Mark Lews, šéf udržitelnosti v BNP Paribas Asset Management. „Logičtější je redukovat investice do ropy“.

Tato skutečnost poukazuje na hlubší změnu sentimentu mezi investory, ke které po Paříži došlo. Skvělým ukazatelem je Tesla. Musk ukázal, že masově vyráběný elektrický vůz je schopen samostatné existence, a přiměl všechny velké automobilky k tomu, aby ho následovaly.

Pro vlády po celém světě jsou nízké ceny ropy jedním z důvodů, proč si všímat hlasu těch voličů, kdo volají po opatřeních na ochranu klimatu, protože je to dobrá chvíle na to ukončit dotace do fosilních paliv, nebo dokonce na zvýšení daní na jejich spotřebu. Takovýto krok může dokonce pomoci vyvarovat se takovým druhům destabilizujících protivládních protestů, které nastaly ve Francii, Íránu a v Ekvádoru, když došlo na návrhy vyšších cen za elektřinu. Přitom by se to mohlo udělat způsobem, který „chrání nebo dokonce pomáhá chudším domácnostem a komunitám,“ říká Helen Mountfordová z Wold Resources Institute.

Když se ropa během posledního cyklu propadu mezi lety 2014 až 2016 krátce dostala pod 30 USD za barel, snížila Indie roční dotace na fosilní paliva z 29 miliard USD na 8 miliard a ještě zvýšila daně na jejich využívání. Část peněz, které tímto způsobem získala, šla na dotace do obnovitelných zdrojů poté, co si země stanovila ambiciózní cíl instalovat do roku 2022 až 175 GW především solární a větrné energie – zhruba dvojnásobek kapacity Británie.

„Řada zemí usiluje o elektrifikaci a dekarbonizaci, aby byly méně závislé na volatility trhů s ropou,“ říká Adnan Amin, bývalý generální ředitel International Renewable Energy Agency. “Takováto událost tento trend jenom posílí. Na druhou stranu ale kolaps cen ropy oslabuje schopnost ropného odvětví těžit se ziskem a některé těžaře dokonce žene na pokraj bankrotu, což přispívá ekonomické nejistotě ohledně nového koronaviru a může nahlodat Trumpovy šance na znovuzvolení, říká Amin. Protože Trump Pařížskou dohodu za Spojené státy jednostranně vypověděl, mohlo by to ještě zvrátit prezidentskou kampaň ve prospěch kandidáta, který je boji se změnami klimatu nakloněn více.

Zdroj: Bloomberg