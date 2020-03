Česko je kvůli koronaviru od včerejška v nouzovém stavu. Co můžeme a nemůžeme ode dneška dělat? Jak se projeví opatření vlády v životě? PŘEHLED

Povolené přechody na hranicích s Rakouskem:

- Dolní Dvořiště – Wullowitz

- České Velenice – Gmünd

- Hatě – Kleinhaugsdorf

- Mikulov – Drasenhofen

Povolené přechody na hranicích s Německem:

- Strážný - Phillippsreut

- Pomezí nad Ohří - Schirnding

- Rozvadov-dálnice - Waidhaus

- Folmava - Furth im Wald/Schafberg

- Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein

- Krásný Les - Breitenau

- H. Sv. Šebestiána - Reitzenhain

Obchody

Nakupovat můžeme i nadále bez omezení, v provozu jsou jak obchody s potravinami, tak nákupní centra. Od páteční 6. hodiny ranní se však musí v obchodních centrech uzavřít všechna stravovací zařízení, takže ti, kteří si vyrazí na nákupy, se budou muset obejít bez zastávky na oběd.

Restaurace a hospody

Vstup do všech stravovacích zařízení včetně restaurací a hospod je od pátku časově omezen. Od 20:00 do 06:00 hodin zákazníci do těchto podniků vstoupit nesmí. Chcete-li zajít na večeři, musíte to stihnout před osmou hodinou večerní.

Shromáždění

Veškerá soukromá i veřejná shromáždění s účastí nad 30 osob jsou zakázána.