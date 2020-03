A. Michl – Koronavirus není pro ekonomiku knockout

Rozhovor s A. Michlem, členem bankovní rady ČNB (Lidové noviny 12. 3. 2020 strana 14, rubrika Ekonomika)

Pro ekonomiku je koronavirus jako tvrdý úder pravým hákem, ale žádný knockout, říká v rozhovoru pro LN Aleš Michl, člen Bankovní rady České národní banky. Hlavní podle něj je zůstat v klidu – následky epidemie SARS v roce 2003 lidstvo dostalo pod kontrolu do devíti měsíců.



* LN Kvůli koronaviru navrhujete snížit repo sazbu České národní banky (ČNB). Jak podle vás dolehne současná epidemie na ekonomiku?



Navrhuji snížit úrokové sazby a pomoci ekonomice, aby zůstala silná. Dokud nedostaneme vir pod kontrolu. Zlevnilo by to provozní úvěry, hlavně malé a střední podniky to budou potřebovat. Pro ekonomiku je to teď jako tvrdý úder pravým hákem v boxu. Ale žádný knockout. Dá se z toho dostat, když zůstanete v klidu a věrní technice. SARS v roce 2003 lidstvo dostalo pod kontrolu do devíti měsíců. Pak postižené ekonomiky už zase rostly.



* LN Takže doporučujete pro hospodářskou politiku poučit se z epidemie SARS?



Je to možný příklad, čeho se chytit, protože data z ekonomik teď budou chodit hodně zkreslená. Ale to hlavní poučení je z roku 2008. Pamatuji si z NERV (Národní ekonomická rada vlády – pozn. red.), jak se po roce 2008 vymýšlela všemožná nová opatření, jak pomoci ekonomice. Hodně šíleností na nic. Přitom u nás nejlepší reakce byla jednoduchá, standardní technika: centrální banka má snížit sazby, vláda nemá zvyšovat daně a má pokračovat v investicích.



* LN Jak jste analyticky uzavřeli důsledky SARS?



Naše analýza SARS a koronaviru není ještě uzavřena. Mé osobní závěry: protiinflační období. A teď to bude větší dopad na ekonomiku, protože v roce 2003 měla Čína podíl devět procent na světovém HDP, dnes je to 20 procent. Nebyla tolik zapojena do dodavatelských řetězců. Vždyť i ten iPhone je až z roku 2007. Tehdy byla Čína nastartována, dnes už před virem rostla nejpomaleji za třicet let. Tehdy akciové trhy už byly po pádu, ekonomika po recesi, subjekty v pesimistické náladě. Letos byly na vlně optimismu, akcie na maximu – proto je reakce finančních trhů tak velká. Tehdy nebyla karanténa v Evropě.



* LN Co by mohlo být tím startovním výstřelem recese typu Lehman Brothers?



To už jsme zase na jaře 2008. Kapitalistické ekonomice se nejlépe daří, když se lidé, zboží a peníze volně hýbají. Pamatuji si, jak na jaře 2008 zkrachovala velká investiční firma Bear Stearns. Postupně se banky začaly bát půjčovat si jak navzájem, tak klientům. A pak přišlo ještě něco horšího: na podzim 2008 zkrachovala banka Lehman Brothers – a trh peněz zamrzl úplně. Firmy přestaly dostávat provozní úvěry. Seškrtaly u svých dodavatelů objednávky a zamrzl trh zboží. Začalo se propouštět. Zamrzla poptávka lidí. Koronavirus mi to jaro 2008 připomněl. S tím rozdílem, že teď jsou místo peněz zablokováni lidé. Povinná a dobrovolná karanténa. Rušení cest, konferencí, sportovních událostí. Méně lidí v hotelech a restauracích. Postupně drhne i trh zboží, zvlášť když je váš dodavatel třeba z Číny nebo Itálie. Proto mi do toho zapadá, že ČNB má snížit sazby, aby peníze nezamrzly – jako to ostatně udělala včera Bank of England a minulý týden americký Fed.



* LN V procesu či stadiu zamrzání pohybu lidí už ale jsme, ne?



Nepochybuji, že se z toho nakonec dostaneme a po zastavení nemoci přijde volný pohyb osob a ekonomický růst. Jde o to, kdy se to stane. Zda to bude vývoj ve tvaru V, nebo U. Tedy teď ekonomika zabrzdí a pak rychle za kvartál nebo dva ožije po super zprávě o zastavení nemoci. Anebo teď brzda, delší čas útlum a návrat k většímu růstu až za dlouho – až pak bychom byli v tom stadiu, procesu Lehman Brothers. Opět – proto chci snížení sazeb, abychom tím směrem nešli.



* LN A co mají lidé dělat se svými penězi nebo investicemi?



Vždy, v každé krizi, se osvědčilo držet se pravidelných investic. Čili hlavně nezastavujte pravidelnou investici. Nespekulujte na růst ani na pokles. Nikdo není schopen říci, kdy se obrátí nějaký trend. A nikdo nevyčíhne dno, aby pak vydělal na opětovném vzestupu. Kdo říká, že to umí, ten kecá.



* LN Snížením sazeb chcete pomoci podnikům k levnějším provozním úvěrům. Ty jsou podle vás na čtyřech procentech, což je moc. Proč jsou úroky tak vysoko?



Sazby provozních úvěrů jsou navázány na naši sazbu plus přirážka bank. A my jsme sazbu zvyšovali, abychom zkrotili inflaci, a nabádali lidi, že v normálních časech je třeba také spořit a ukládat si peníze, které se budou hodit, až přijde problém.



* LN Co ale boj ČNB právě proti inflaci? V únoru opět stoupla na 3,7 procenta.



Výhled na další rok a půl je podle mě spíše protiinflační – dokud se vir nedostane pod kontrolu. Třeba mzdy se asi teď nebudou zvedat tolik jako dřív… Ta 3,7 procenta je minulost.



* LN ČNB rozhodla o zvýšení sazeb 6. února kvůli vysoké inflaci. Kdyby bývala měla lepší informace o potenciálu šíření koronaviru, změnilo by to něco na jejím rozhodování?



Nevím. V ČNB je sedm mozků, každý má trošku jiný názor. Pro zvýšení hlasovali čtyři mozci, tři byli proti. Takže je třeba se ptát těch čtyř, nechci za ně mluvit. Ale zapomeňme na to – je to minulost, pojďme pomoci ekonomice.



* LN Má ČNB nějaký lék na náladu lidí? Poslední velká světová recese trvala v Česku ještě v době, kdy všechny ostatní ekonomiky už znova rostly. Důvodem byla nedůvěra spotřebitelů a propad poptávky.



Náladu zvedne až odborník z oblasti epidemiologie, který prohlásí, že koronavirus je pod kontrolou.



* LN Stovky či tisíce Čechů kvůli epidemii koronaviru zrušily či se chystají rušit své dovolené, hlavně v Itálii. Vlna storna zájezdů už dokonce přeskočila i na letní dovolené. Bude se kvůli tomu něco změnit v ekonomickém systému, třeba v pojištění zájezdů?



Změnit se má to, že si máme všichni lépe číst obchodní podmínky, abychom věděli, co vlastně kupujeme, znali podmínky pojištění storna a tak dále. A vůbec, měli bychom lépe zvažovat, co kupujeme, kam investujeme. A také se vždy ptát, zda a jak je možné z produktu vycouvat – ať už jde o dovolenou, dluhopis, nebo investiční fond. Hlavně bychom měli přestat se svým starým zvykem mít stát pořád za zadkem a žádat samé odškodnění. Neříkám samozřejmě, že to dělá každý.



* LN Co máme vlastně očekávat od měnového zasedání Evropské centrální banky, která cosi připravuje, ale všichni vědí, že se sazbami jít dolů nemůže, protože už jsou záporné?



Smršť nestandardních technik. Protože ta už před virem schytala i levé háky, zvedáky – a teď do toho ten pravý.



* LN Jsou na tom lépe Spojené státy americké? Evropa se s nimi po léta srovnává, kdo má vyšší produktivitu práce a vůbec vyšší životaschopnost podnikání.



O tom jsem napsal knihu Jestřábi a holubice. V létě jsem byl v St. Louis, kde měla automobilka Chrysler veliké výrobní závody. Zavřela je v letech 2008 a 2009. Ve městě, které představuje spíše pověstný zapadákov – tohle nepřekládejte hlavně kamarádovi Jamesi Bullardovi z tamního Fedu, u kterého jsem byl –, nezaměstnanost vzrostla k deseti procentům. V půli roku 2019, kdy jsem tam byl, ale měli nezaměstnanost již jen 3,1 procenta. Proběhla kreativní destrukce. St. Louis má výhodu, že například oproti vedlejšímu Chicagu a oproti národnímu průměru má nižší ceny nájmů, ale i platy. Pro srovnání, v Řecku se mezi lety 2008 a 2010 míra nezaměstnanosti také zdvojnásobila, až na 14 procent. V půli roku 2019 tam ovšem nebylo minimum lidí bez práce jako v St. Louis a okolí, ale 18,5 procenta. Kde není podnikatelský duch, ani smrt nebere.



* LN Přehodnotí svět v souvislosti s šířením koronaviru globalizaci nebo roli Číny? Už se objevily zprávy, že některé velké nadnárodní korporace stěhují svou výrobu zpátky domů. A snaží se snižovat svou závislost na Číně a tam vyráběných součástkách a polotovarech.



Až se situace v Číně uklidní, Čína opět poroste a opět se tam masivně bude vyrábět, kvůli nižším nákladům. Rozhodnou peníze, money, prostě prachy.



* LN ČNB před časem – zatím jen formou doporučení pro komerční banky – zpřísnila poskytování hypoték. Zákon nakazující, aby hypotéka činila maximálně 80 procent hodnoty nemovitosti, je ale už v parlamentu. Premiér Andrej Babiš (ANO) se však ke zpřísnění podmínek nedávno vyjádřil velmi kriticky. Co tomu říkáte?



To platí už od dubna 2017. Přijde mi dobré, že pokud chcete hypotéku, máte dát kus ceny v cash. Mělo by se více stavět, ať je větší nabídka. Developeři mi teď říkali, že třeba v Praze jim to od záměru po první kopnutí trvalo dvanáct let.



* LN Takže jste pro zákonné zpřísnění podmínek.



Nebudu hlasovat pro žádné další zpřísnění. Přijde mi ale dobré to mít v zákoně, protože v Česku platí, co je na papíře. Takhle je to pořád jakoby jen naše doporučení pro banky.



* LN A co říkáte tezi pana premiéra, že bankám rostou zisky i díky tomu, že si u ČNB ukládají peníze, od února za vyšší sazbu, ale že se s lidmi o zisky dělí jen velmi málo?



S tím souhlasím a říkal jsem to v rozhovoru pro Lidovky již loni. Banky měly loni zisk devadesát miliard korun. Od nás za úložky inkasovaly bezmála dvaapadesát miliard korun. Čekal bych, že když jsme jim loni dávali úrok kolem dvou procent ročně, dají dobrý úrok i klientům na spořicích účtech.



* LN Jakou úroveň sazeb byste tedy očekával u vkladových produktů?



U termínovaných vkladů na tři měsíce a dál jsem loni čekal 1,5 procenta a více.



* LN Jaký je váš názor na takzvané zelené nebo udržitelné financování?



Že na tom jde vydělat – takže jsem pro to, navýšit zelené dluhopisy v našem portfoliu. Ne proto, že jsou zelené, ale proto, že nabízejí výnos s přihlédnutím k riziku větší, než je náš interní benchmark. Při rozhodování o investicích ČNB vždy zůstávají nejdůležitějšími faktory ekonomické a finanční parametry, nikoliv třeba politika Bruselu. Máme v nich nyní 2,7 miliardy eur, tedy dvě procenta z rezerv, a jsou úročeny daleko lépe než ostatní instrumenty.



* LN Příklon k zelenému financování ale začíná být spojován i s pravidly bankovního podnikání, s výkonem bankovního dohledu.



Vždy budu proti.



* LN Do svého nástupu do čela ČNB jste byl poradcem pana premiéra. Radí se s vámi i nyní?



Neradí. Plně respektuje nezávislost. A já plně respektuji, že on má právo, jak sám říká, kecat svůj názor. A je to tak dobře.



