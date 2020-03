Kvůli koronaviru v Česku opět mimořádně zasedá vláda. Hamáček chce vyhlásit nouzový stav. Počty nakažených COVID-19 v krajích.

Vláda se dnes mimořádně schází kvůli hrozbě koronaviru. Chce rozhodnout o nových opatřeních. Začátek jednání je naplánován na 9 hodin ráno. Po něm bude následovat tisková konference, kterou budete moci sledovat živě na TN.cz.

Česká republika má už 94 nakažených. První pacienti museli být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. V celé Itálii se až do 25. března kvůli koronaviru zavřou všechny obchody.

V USA platí zákaz vstupu cizinců z EU. Trump pozastaví letecká spojení s Evropou.

Tisková konference po mimořádném zasedání vlády by měla začít v 10 hodin.

"Na dnešní mimořádné jednání vlády jsme pozvali ředitele Státního zdravotního úřadu a ředitele hygienických stanic Prahy, Středočeského kraj a Ústeckého kraje, kde je největší výskyt. A probereme i koordinaci všech krajských hygien. Máme 94 pozitivních nálezů v krajích," informoval na twitteru premiér Andrej Babiš. Dva z těchto případů jsou v kritickém stavu.

Zveřejnil také počty nakažených v jednotlivých krajích:

Praha 48 Ústecký 16 Středočeský 11Královehradecký 4

Moravskoslezský 1

Babiš na svém twitteru také vyvrátil některé informace, které se šíří po sociálních sítích. "Někdo šíří po facebooku nepravdivou zprávu, že budeme zavírat obchody. Není to pravda, nic takového jsme neřekli a neplánujeme. Mrzí mě, že se někteří lidi takhle chovají," napsal Babiš. Popřel také údajnou karanténu hlavního města Prahy.

Po novém jednání by ovšem bezpečnostní rada mohla dosavadní opatření ještě zpřísnit. "Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu," domnívá se Jan Hamáček. "Rozhodnu o zavedení kontrol na hranicích s Německem a Rakouskem," dodal.

Vláda zvyšuje počet laboratoří, které mohou provádět testy na koronavirus. Ministerstvo zahraničí varuje Čechy, aby neopouštěli republiku a to ani při cestě do zemí, kde se nákaza ještě tolik nerozšířila.

Roman Prymula potvrdil, že pacient s koronavirem na jednotce intenzivní péče je pražský taxikář. Jeho stav je velmi vážný. U nakažené seniorky se zdravotní stav v průběhu noci stabilizoval.