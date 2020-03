Italská ekonomika padá do propasti (12.3.2020)

"Stahování investorů z rizikových aktiv do bezpečných přístavů vede k růstu ceny státních dluhopisů a k poklesu jejich výnosů. Tím se dostáváme do paradoxní situace, kdy se Itálie může financovat za výhodnějších podmínek než před rokem, přestože se stává méně spolehlivým dlužníkem," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Aktuální odhady naznačují, že vyhlášení karantény v Itálii sníží tamní výrobní produkci o 10 až 15 procent. Některá odvětví jako cestovní ruch klesnou až o 90 procent. To bude pro mnohé podniky smrtelné. Hrozí, že v Itálii naroste nezaměstnanost a mnozí lidé se ocitnou bez peněz.





Milánská burza od 20. února do 10. března klesla o 29 procent. Fatální dopady koronaviru na trzích předznamenávají, jak zdrcující bude šíření koronaviru pro italskou ekonomiku. Itálie je přitom silně zadluženou zemí, které nezbude nic jiného, než své dluhy dál skokově navyšovat.



Pokud Evropská unie neposkytne za italské dluhy silné záruky, hrozí, že se sníží důvěra investorů ve schopnost Itálie splácet závazky. V takovém případě by úrokové sazby na italských dluhopisech skokově vzrostly, což by Itálii poslalo do bankrotu. Tomuto vývoji je třeba zabránit, jinak by byla poškozena celá ekonomika Evropské unie.