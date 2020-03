Podpora podnikatelů v kontextu s koronavirem má konkrétní podobu. Zítra by ji měla projednat vláda

Publikováno: 8.3. 2020 Autor: Odbor komunikace



600 milionů korun by mohla být celková finanční podpora pro podnikatele v souvislosti s koronavirem. Bude-li třeba, částka se případně navýší až na jednu miliardu. Na speciálním programu COVID úvěr nejen na základě podnětů z podnikatelských organizací přes víkend pracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Návrh chce předložit v pondělí k posouzení vládě.

Program má podnikatelům pomoci s výpadkem financí, tedy cashflow. Zjednodušeně by mělo jít o "rychlé peníze", které by státní ČMZRB při splnění stanovených podmínek poskytla.



"Pomoc se má týkat podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně, také dopravců kvůli poklesu přeprav, nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů. Půjde o 650 tisíc až 15 milionů korun pro jeden subjekt," říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: "Žádosti o COVID úvěr by ČMZRB začala přijímat do měsíce od schválení programu vládou, návrh chceme předložit k posouzení zítra."





Návrh programu mimo jiné počítá s ročním odkladem splátek a splatností dva roky."Z COVID úvěru by malé a střední podniky mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tři let například i mzdy nebo pohledávky," říkáa dodává: "Žádostí o podporu by měla posuzovat komise složená z expertů ministerstva a ČMZRB."Podpora podniků z COVID úvěru by se mohla týkat situace, kdy například dojde k nařízení karantény v podniku, zpozdí se plnění nebo se zruší obchodní kontrakty kvůli opatřením, která souvisejí s koronavirem aj. Vlastní realizace záleží na rozhodnutí vlády, návrh jí chce MPO předložit k posouzení na zítřejší jednání. Resort, který situaci průběžně sleduje a vyhodnocuje, chystá i další formy podpory a průběžně poskytuje potřebné informace. Rozcestník s potřebnými kontakty a odkazy - mj. na materiály ke stažení - je k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cesi-vracejici-se-z-italie-musi-do-karanteny--mpo-resi-kompenzace-pro-zamestnavatele--253319/.