Češi vracející se z Itálie musí do karantény, MPO řeší kompenzace pro zaměstnavatele

Publikováno: 6.3. 2020 Autor: Odbor komunikace



Všichni čeští občané, kteří se vracejí z pobytu v Itálii, budou muset strávit dva týdny po návratu v karanténě. Opatření dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví, a to na základě aktuálního vývoje šíření koronaviru. MPO připravuje programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů.

Lidé s trvalým pobytem v České republice, kteří se vracejí z Itálie (v současné době tam podle dostupných informací pobývá 16 500 českých občanů), mají s platností od soboty 7. března 2020 povinnost se bezprostředně po návratu do České republiky nahlásit u svého praktického lékaře, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem bez osobního kontaktu. Praktičtí lékaři mají za povinnost rozhodnout o karanténě, a to na dva týdny. Na základě zákona o ochraně veřejného zdraví vydal toto zákonné opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravuje programy pro kompenzaci ztrát podnikatelů. "Prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky by celková finanční podpora podnikatelům postiženým koronavirem mohla být půl miliardy korun, případně bychom ji navýšili až na miliardu," říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: "Zvažujeme také bezúročné půjčky s ročním odkladem, kromě toho chystáme záruky nebo přímé dotace. Týkat by se mohly například podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně, také dopravců kvůli poklesu přeprav, nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů. Půjde o statisíce nebo i miliony korun pro jeden subjekt." Program se v současné době připravuje, hotový má být přes víkend a o návrhu bude rozhodovat vláda. To by se mělo uskutečnit ve velmi brzké době.

Už nyní platí řada opatření v dopravě, zrušily se přímé mezinárodní lety z Korejské republiky a ze všech letišť na území regionů Emilia-Romagna, Piemont, Lombardie a Benátsko v Italské republice na všechna letiště na území České republiky, už dříve byly do odvolání zrušeny lety do/z Číny. Dezinfekční opatření se kvůli novému typu koronaviru rozšířuje na všechna česká nádraží. Prostřednictvím České pošty se budou rozdistribuovat informační letáky do domácností, spustí se i informační spoty.



V Česku bylo v pátek večer 18 lidí nakažených koronavirem, v Itálii jich evidovali asi čtyři tisíce. Kvůli koronaviru se v pondělí 9. března ráno opět mimořádně sejde Bezpečnostní rada státu.

Zdroje informací:

Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html - aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygieny

Státní zdravotní ústav: www.szu.cz - aktuality a doporučení v oblasti zdraví a hygieny

Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz - aktuality a doporučení v kontextu s cestami do/ze zahraničí

Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz - opatření v dopravě

Krajské hygienické stanice: www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/krajske-hygienicke-stanice_7735_1206_5.html - kontakty

Světová zdravotnická organizace (WHO): www.who.int - zdravotní situace ve světě

Call centrum a materiály ke stažení: