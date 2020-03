Bezpečnostní rada státu projednala další opatření v souvislosti se šířením koronaviru

Ve středu 4. března 2020 se ve Strakově akademii mimořádně sešla Bezpečnostní rada státu, aby projednala další opatření související se šířením koronaviru Sars-CoV-2. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o zákazu prodeje respirátorů kategorie FFP3 do zahraničí a omezení jejich prodeje na tuzemském trhu. Bezpečnostní rada státu se také shodla na tom, že zatím není nutné omezovat pořádání hromadných akcí s výjimkou Světového poháru v biatlonu.

Bezpečnostní rada státu se shodla, že prioritou je zabezpečit účinné respirátory a dezinfekční prostředky pro zdravotnický personál. „Proto jsme se rozhodli, že zavedeme jejich centrální nákup a centrální distribuční systém. Ministr zdravotnictví rozhodl o zákazu prodávat tyto zdravotnické potřeby do zahraničí. Paní ministryně financí Alena Schillerová vydá do 12 hodin rozhodnutí o cenové regulaci, abychom předešli různým šmejdům, kteří se snaží současné situace zneužít. Včera už jsme oslovili všechny nemocnice, jednali jsme s dodavateli a to je dnes to nejdůležitější,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví zároveň rozhodlo o omezení prodeje respirátorů kategorie FFP3. „Máme jich omezenou kapacitu, kterou potřebujeme koncentrovat právě tam, kde je jich nejvíce potřeba. Proto nyní nebude možné tyto respirátory prodávat někde na e-shopech v rámci soukromého byznysu a budou k dispozici pouze poskytovatelům zdravotních služeb, poskytovatelům sociálních služeb, případně České republice a jejím organizačním složkám nebo oficiálním distributorům,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Opatření ministerstva platí od středy 4. března 2020. Podobné opatření ministerstvo chystá i v kategorii dezinfekčních přípravků.

Bezpečnostní rada státu rovněž rozhodla, že zatím není nutné omezovat pořádání hromadných akcí. Rozhodla ale, že pořadatelé akcí, na nichž se čeká účast vyšší než 5 000 osob, budou muset jejich pořádání nahlásit příslušné krajské hygienické stanici. „Organizátoři by měli sdělit, kdo se akcí účastní, z jakých zemí, a krajská hygienická stanice poté vyhodnotí riziko z epidemiologického hlediska. Jestli se například nezúčastní lidé, kteří jsou ze zasažených zemí,“ upřesnil ministr Vojtěch.

Bezpečnostní rada státu se také zabývala riziky spojenými s cestováním hromadnou dopravou ze zahraničí. Kromě zastavení letů z Číny, Jižní Koreje a severoitalských letišť považuje za nezbytné, aby se i ostatní dopravci vybavili dostatečným množstvím desinfekčních prostředků, které by byly k dispozici jak posádkám vlaků či autobusů, tak i cestujícím na nádražích. Cestující přijíždějící z potenciálně rizikových destinací budou monitorováni podobně jako cestující na letištích.

Vláda se chce také zabývat potenciálním rizikem spojeným s neorganizovaným ubytováváním cizinců formou Airbnb. „Tento systém funguje de facto virtuálně a my se musíme skutečně zamyslet nad tím, jakým způsobem dostat pod kontrolu to, abychom věděli, kdo v těch bytech bydlí,“ konstatoval premiér Babiš.