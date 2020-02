Perly týdne: Ponzi na vrcholu, peníze z vrtulníků do praxe a u nás nafouknuté ceny bydlení

Ve světě…



Ponzi schémata opět na vrcholu: CNBC tento týden tvrdí, že „ponzi schémata se nachází na nejvyšší úrovni za posledních deset let“. Minulý rok totiž vládní úřady v USA odhalily 60 schémat, do kterých investoři vložili celkem 3,25 miliard dolarů. Což je nejvyšší částka od Velké recese. Podle CNBC vytvořil největší ponzi schéma v historii Bernard Madoff – do něj lidé vložili 65 miliard dolarů. „Ponzi schéma je podvodný nástroj, kterým jsou lidem kradeny jejich peníze a celý proces je maskován tím, že noví investoři financují výplatu zisků těm, kteří přišli před nimi," píše CNBC. A dodává, že současná výše vkladů peněz do těchto podvodných schémat je sice vysoká, ale bledne ve srovnání s tím, co se dělo kolem roku 2008. Vedle zmíněného Bernarda Madoffa a jeho podvodu se totiž v roce 2008 objevilo dalších 40 schémat v celkové hodnotě asi 23 miliard dolarů.





Státní zástupce Andrew Stoltmann pro CNBC uvedl, že současný vývoj může být podporován deregulací a rostoucím akciovým trhem, který vede k poklesu obezřetnosti na straně investorů. Za vlády Donalda Trumpa pak také podle jeho názoru klesla intenzita boje s tímto druhem podvodů. To, že jde o podvod, přitom řada investorů zjistí až ve chvíli, kdy dojde k propadu akciového trhu, investoři se snaží dostat zpět část svých peněz, ale „zjistí, že ty již neexistují“. Jedna z posledních podvodných firem například slibovala lidem návratnost 7 % týdně a právě takové vysoké návratnosti by mimo jiné měly investory varovat před snahou o krádež jejich prostředků.

Čínská ekonomika pod tlakem: FTAlphaville si podobně jako řada dalších médií, analytiků a ekonomů všímá vývoje v Číně a dopadu epidemie koronaviru na tamní hospodářskou aktivitu. Portál v této souvislosti ukazuje následující graf z dílny Citi Research, který porovnává vývoj denní spotřeby uhlí v elektrárnách – světle modře je vyznačen rok 2019, šedě rozmezí z let 2015 – 2019 a tmavě modře rok 2020:





FTAlphaville dodává, že podle analytiků ze Standard Chartered „většina menších společností čelí poklesu hotovosti a zpomalení obratu pohledávek“. Podle Standard Chartered jsou menší společnosti schopny ze svého toku hotovosti financovat svůj provoz v průměru asi čtyři a půl měsíce, ale řada z nich jen tři měsíce.



Peníze z vrtulníků: FTAlphaville si všímá i toho, že v některých zemích dochází k tomu, co lze považovat za známé „peníze z vrtulníků“. Hong Kong totiž hodlá dát svým obyvatelům starším 18 let ekvivalent 1 200 USD, v celkovém objemu 15 miliard USD. Tento krok má „ulevit tíhu, které nyní čelí lidé i firmy a také ochránit tvorbu pracovních míst“. Vláda k tomu bude poskytovat plné garance pro úvěry, které si firmy berou pro výplatu mezd a daní. Macao zase nabídne svým obyvatelům kupony a Singapur rozdá každému obyvateli 100 – 300 USD.



FTAlphaville k tomu připomíná, že o penězích z vrtulníků se hodně hovoří, v praxi ale byly vyzkoušeny jen zřídka. S touto myšlenkou přišel jako první Milton Friedman a „na rozdíl od dalších typů monetární politiky tento budí mimořádnou pozornost, což není překvapivé v souvislosti s představou letících vrtulníků rozhazujících dolary“. Co se týče efektivity tohoto nástroje máme jen málo historických vodítek a jak podotýká FTAlphaville, hodně záleží na tom, jak je tato politika konkrétně prováděna. Podle některých ekonomů by pak bylo lepší, kdyby nyní vlády například snížily daně.



Čína i Indie vyvrací jednu zakořeněnou teorii: Ekonom Tim Taylor poukazuje na novou studii, jejíž autoři mimo jiné srovnávají dlouhodobý vývoj v indické a čínské ekonomice. Poukazují na to, že Indie od roku 1980 roste průměrným tempem 4,5 % ročně, ale její cesta byla „úplně jiná, než u jiných zemí“.



Ekonomové o této rozdílnosti hovoří v souvislosti s takzvanou hypotézou modernizace, podle které jdou ekonomický rozvoj a rozvoj demokratický ruku v ruce. Jenže jak ukazuje následující graf, tato hypotéza má svá slabá místa - je jimi právě Indie a na opačném konci spektra Čína. „Indie popírá tuto hypotézu, protože byla demokracií před svým růstem. Čína jí popírá z opačné strany, protože její ekonomický rozvoj nastal i bez demokracie," píše k tomu Taylor. V souladu s hypotézou se ale chovaly země jako Jižní Korea, Velká Británie, či Spojené státy:





Trochu vyšší platy: Známý autor učebnic ekonomie Gregory Mankiw si na svém blogu všímá plánu jednoho z demokratických zájemců o prezidentskou pozici Bernieho Sanderse, podle kterého by americký systém zdravotní péče měl více připomínat ten evropský. Tedy že by v něm měl větší roli hrát vládní sektor, a to s celkově nižšími náklady. Ekonom v této souvislosti ale ukazuje následující graf, podle kterého mají američtí lékaři mnohem vyšší odměny, než jejich evropské protějšky. Zatímco průměr v USA se pohybuje kolem 313 tisíc dolarů, například ve Francii je to zhruba třetina. Mankiw se ptá, zda by tedy Sanders neměl americkým lékařům říci, že jejich platy by za jeho vlády výrazně klesly. Nebo zda by neměl přehodnotit svou tezi o tom, že se mu podaří výrazně snížit náklady zdravotní péče v USA.





Sociální podpora v Unii: Eurostat tento týden porovnává evropské země podle výše výdajů na sociální podporu (v poměru k HDP). Podle grafu jsou tyto výdaje nejvyšší ve Finsku a ve Francii, kde představují téměř čtvrtinu produktu. Průměr celé Unie se nachází zhruba na pětině produktu a nejnižší jsou tyto výdaje v Irsku, kde odpovídají necelé desetině produktu. Česká republika se s cca 12% podílem pohybuje mezi zeměmi s nižšími výdaji v této oblasti:





Co se týče ochrany životního prostředí jsou naše výdaje naopak nad průměrem EU, o zemích jako je Finsko nemluvě. Nejvyšší jsou ovšem v poměru k HDP v Nizozemí, Belgii a také Řecku:





Bohatneme a o elektroauta je zájem i u nás: Garáž.cz přináší rozhovor s šéfem Škody Auto ČR Lubošem Vlčkem, podle kterého je zřejmé, že „česká společnost bohatne. I ty Fabie si lidé většinou nekupují v základní verzi, kupují si spíše velmi slušně vybavené vozy“. Škodovka pak podle Vlčka „nečekala se snižováním environmentální zátěže až na rok 2020, my jsme začali dobrovolně už před deseti lety. Od roku 2010 jsme například uspořili 30 % energie při výrobě každého vozu, spotřebujeme o 36 % méně vody, o 97 % kleslo množství odpadů z výroby a polovinu elektrické energie bereme z obnovitelných zdrojů“.



Ohledně elektromobilů šéf Škody uvedl, že nesouhlasí s názorem, že o ně u nás není zájem. „Ukazuje nám to například prodejnost elektrického Citiga, kde prodáme 250 automobilů měsíčně. To znamená, že ty cílové skupiny tady jsou. Navíc bude po vzoru západní Evropy zcela jistě přibývat regulací ve městech, tak to bude další hybatel pro řadu klientů, ať už privátních nebo firemních“. Na otázku čím jezdí soukromě Vlček odpověděl: „Já aktuálně jezdím dieselovým Superbem, ale vyrábí se mi plug-in hybridní Superb, na kterého se velmi těším...moje paní jezdí od loňského roku Karoqem, takže podlehla tomu ženskému trendu mít SUV. Ale zajímá se o elektrické Citigo, zatím ho ale neobjednala“.



Pasivně ke stárnutí a nafouknuté ceny bydlení: Aktuálně.cz tvrdí, že „Česko stárne a nic s tím nedělá. Penze i zdravotnictví visí na vlásku“. Portál se opírá o tvrzení Evropské komise, podle které se „dlouhodobé vyhlídky veřejných financí v Česku v důsledku stárnutí populace zhoršují“. EK také „poukázala na nedostatečné kroky k zajištění dlouhodobé rozpočtové udržitelnosti penzijního a zdravotního systému“.



„Komise rovněž upozornila, že zdanění práce je v Česku i nadále vysoké, zatímco majetkové a ekologické daně patří k nejnižším v EU. Poukázala také na pokračující růst cen obytných domů, který snižuje dostupnost bydlení. Některé indikátory podle komise naznačují, že ceny na trhu s bydlením jsou nadhodnoceny až o 20 procent," píše aktuálně.cz.