ČP Security bude díky novým elektromobilům jezdit „Bezpečně a bez emisí“

Vozový park společnosti Česká pošta Security (ČPS) se rozrůstá o dva nové elektromobily. Obohatí jej dvojice vozů typu Renault Kangoo Z.E. Dceřiná společnost České pošty tak díky přechodu na čistší formu přepravy bude šetrnější k životnímu prostředí.

Česká pošta Security plánuje elektromobily prozatím nasadit v Praze. V případě, že se elektromobily osvědčí, dojde k dalšímu zvýšení jejich počtu ve flotile a rozšíření také do dalších měst České republiky. Na základě pilotního provozu elektromobilů bude možné posoudit možnosti jejich dalšího zavádění. Česká pošta Security je v této praxi průkopníkem ve svém oboru.

„Test takového projektu na vlastním byznysu je pro nás velká výzva. Nechtěli jsme ekonomicky zatěžovat mateřskou společnost Českou poštu, pouze jsme od ní čerpali její zkušenosti s elektromobily. První dva vozy jsme nakoupili sami a díky marketingové spolupráci se společností ČEZ ESCO jsme dokázali snížit provozní náklady na obě auta. Náš partner si zase díky spolupráci může ověřit možnosti pro rozvoj sítí. Je to výhodné pro všechny partnery, naše klienty i obyvatele města,“ říká jednatel společnosti Česká pošta Security Tomáš Hampl.

Dvojice nových městských vozů doplněná logem Bezpečně a bez emisí bude pro společnost ČPS zajišťovat tzv. lehkou logistiku. Renault Kangoo Z.E. nabízí díky novému akumulátoru„ Z.E. 33“ (33 kWh) dojezd až 270 km. Palubní nabíječka vozu umožňuje nabíjení o výkonu až 7 kW AC a díky tomu je s dobíjecí stanicí Wall Box 7 kW na plnou kapacitu baterie nabitá do 6 hodin. Předběžné propočty ukazují, že společnosti ČPS se elektromobily vyplatí. „Nájezd pro zajištění obsluhy všech klientů máme měsíčně skoro 2000 kilometrů. Rozdíl v nákladech na pohonné hmoty je u elektromobilů při stejné najeté vzdálenosti až 4000 korun měsíčně. Úspory jsou tedy značné a investice by se měly vrátit zhruba do dvou let,“ uvedl Tomáš Hampl, jednatel společnosti Česká pošta Security.

Samotná Česká pošta už má s elektromobilitou a jinými způsoby ekologické přepravy zkušenosti. V roce 2016 testovala po dobu šesti měsíců ve spolupráci se společností ČEZ dva elektromobily, určené pro doručování balíků a listovních zásilek. Dlouhodobě také Česká pošta patří mezi firmami k těm nejekologičtějším díky tomu, že velkou část jejího vozového parku tvoří auta využívající pohon CNG.

Skupina ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší tuzemskou síť čítající více než 190 veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle zhruba 130 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i zhruba šedesátka tzv. stanic normálního dobíjení.

Zleva: Tomáš Hampl, Kamil Čermák, Roman Knap

Matyáš Vitík

tiskový mluvčí

Česká pošta, s.p.

606 111 060

vitik.matyas@cpost.cz