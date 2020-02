Zdanění robotů? A proč ne také Excelu nebo telefonů?

Někteří politici a odboráři sledují ve stále větším nástupu robotů možnost pro jejich zdanění. V automatizaci pracovních procesů vidí hrozbu zániku pracovních míst, kterou je zapotřebí zatížit odvody do státního rozpočtu. „Neměli bychom tedy danit také Excel za to, že ubírá administrativní práci, nebo snad telefon, protože není třeba poslů?“ ptá se Tomáš Surka, country manager personálně-poradenské společnosti Quanta.



Česko se skladbou svého průmyslu řadí spíše k montovnám, ve kterých nevznikají velké přidané hodnoty. Automatizace a robotizace je přitom šancí, jak dosáhnout opačného trendu. „Firmám bychom tedy neměli vyhrožovat penalizacemi za to, že zmodernizují svou výrobu, která díky tomu bude konkurenceschopnější. Spíše by se takové podniky měly dočkat podpory ze strany státu. Například v Německu jsou s robotizací ve srovnání s Českem výrazně napřed,“ uvádí Tomáš Surka.



Skutečnosti, že roboti a automatizace postupně trh práce mění, si všimne každý. Například tam, kde dříve bylo možné získat radu na telefonické podpoře, často lidskou práci nahrazují automaty nebo tak zvaní chatboti – komunikační okénka vyskakující na různých internetových stránkách nabízející rychlé poradenství. Zajišťují první kontakt se zákazníky, lidé vstupují do procesu komunikace se zákazníkem až v dalších fázích. „Nahrazování lidské práce roboty není a nebude skokové. Jejich zavádění je postupným procesem. A stejně jako v minulosti i nyní platí, že nové trendy přinášejí i nové profese. Není to přece tak dávno, kdy lidé pracovali převážně v zemědělství. Dnes je takových pracovníků minimum a lidé stále mají co dělat,“ říká Tomáš Surka ze společnosti Quanta.



Je však patrné, že automatizace nahrazuje v prvé řadě jednodušší pracovní místa. Naopak nelze očekávat, že roboti nahradí pozice, u kterých je nutný osobní kontakt. „Například i u nás v personalistice očekáváme, že automatizovaně bude probíhat stále častěji vyhledávání a prvotní komunikace s kandidáty. Avšak samotný výběr zaměstnanců a poradenství k jejich kariéře bude i nadále v rámci osobního vztahu s headhunterem,“ uzavírá Tomás Surka.



