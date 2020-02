V Česku chybí tisíce policistů. Lákají je na náborový příspěvek či šest týdnů volna

Podle policejního prezidenta Jana Švejdara je v Česku ve služebním poměru přes 40 tisíc lidí. Do ideálního stavu jich ale chybí skoro tři tisíce. Nábory přitom probíhají téměř nepřetržitě a na nové policisty čekají i různé benefity.

Před pěti lety chybělo do plného stavu 1700 policistů, teď už se to vyšplhalo na skoro tři tisíce. "Může za to nedostatečné finanční ohodnocení, nedostatek bydlení a velmi pohyblivá pracovní doba," uvedl důvody policejní prezident Jan Švejdar.

Kriteria pro přijetí přitom rozhodně přehnaná nejsou. "Bezúhonnost, stáří více než 18 let, ukončené středoškolské vzdělání a pak osobnostní, zdravotní a fyzická způsobilost," nastínila podmínky mluvčí královéhradecké policie Lucie Konečná.

Jenže ne každý, kdo chce do unifomy, na to má. Při náboru se začíná psychologickými testy, trvají šest hodin a právě to je největší síto. Projde jen něco přes 20 procent uchazečů.

Kdo zvládne psychotesty, jde do tělocvičny, kde na něj čeká člunkový běh, celomotorický test, kliky a na závěr kilometrový běh. I tady pak v sítu uvíznou další neúspěšní.

A tak se policie snaží lákat na benefity. "Šest týdnů dovolené, 75 tisíc náborový příspěvek, po 15 letech výsluhy," vysvětluje Konečná. Přesto to nestačí. V Královéhradeckém kraji slouží 1 817 policistů. Za loňský rok se situace zlepšila jen mírně, sice jich 84 nabrali, ale 68 jich ze služebního poměru odešlo. Stále jich tak chybí 96.

Některé kraje jsou na tom ale ještě hůř. Nejvíc uniforem chybí v Praze, v Karlovarském a Středočeském kraji. Ministr vnitra Jan Hamáček tam proto posílá posily - 200 nováčků. "Neposíláme je rovnou k jejich útvarům, ale na nějakou dobu - zhruba tři měsíce - musí do regionů, které mají podstav," řekl Hamáček.

Existují ale dvě výjimky, kam nábor nebude třeba. Například na útvaru policejního vzdělávání pracuje o 16 lidí víc, než je ideální stav. A také na policejním prezidiu je o 26 policistů víc.