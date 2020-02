Rozbřesk: Prodej aut v Číně propadá o hrozivých 92 %. ECB reviduje, nakupuje a reinvestuje...

Zatímco ČNB letos v únoru, kdy se rozhodla úrokové sazby „jemně“ doladit a zároveň ve své prognóze zase nastínila jejich brzký pokles, potenciál ECB překvapovat je už téměř vyčerpaný. ECB se totiž pod novým managementem rozhodla letošní rok věnovat inventarizaci či revizi (jak chcete) měnově politických nástrojů, a to jak z pohledu plnění inflačního cíle, tak třeba i z ohledu na životní prostředí. Jak to celé dopadlo, a především jaké to bude mít vůbec implikace pro měnovou politiku této instituce, se uvidí nejdříve v listopadu.

Do té doby nicméně můžeme předpokládat, že ochota měnit nastavení úrokových sazeb nebo rozsah probíhajícího kvantitativního uvolňování nebude velká. A nemá vlastně ani smysl příliš spekulovat, jak to celé dopadne. Zda dojde k přehodnocení cíle dvouprocentní inflace, zda to bude cíl symetrický nebo zda se ECB rozhodne nakupovat více zelených dluhopisů atp. Trhy tak v mezičase mohou dál počítat s tím, že úrokové sazby ECB zůstanou dál záporné a budou tak dál limitovat ziskovost bank zvláště v těch zemích eurozóny, které „trpí“ výrazným přebytkem likvidity. Jasným příkladem budiž třeba ty německé, které operují s největší volnou likviditou a zároveň vykázaly třeba v roce 2018 jen 2,4 % zhodnocení svého kapitálu (o rok dříve 2,9 %).



Jistotou je i pokračování každoměsíčního „tisku“ dvaceti miliard nových eur , za které se nakoupí další dluhopisy do portfolia, jehož hodnota už v lednu úspěšně překonala hranici 2,7 bilionů eur ECB se tak stala nejenom největším věřitelem jednotlivých členských zemí eurozóny , ale svoji pozici hodlá dál v tomto směru utvrzovat. Nejenom dalšími nákupy za nová eura , ale i svými reinvesticemi. Splacené dluhopisy totiž bude dál nahrazovat novými nákupy a nepůjde rozhodně o zanedbatelné částky. V průměru by se mělo pro následujících 12 měsíců jednat o necelých 22 mld. eur měsíčně. Spolu s QE tak ECB dál zůstává významným hráčem na evropských dluhopisových trzích a dodavatelem likvidity do finančního sektoru. Škoda jen, že tento příliv nových peněz není vidět na vývoji úvěrů , neboť ty třeba v případě nefinančních podniků za loňský rok vzrostly jen o 1,5 %, respektive o 66 mld. eur Poklidné dny na českém trhu vystřídal čtvrtek, kdy se na místní trhy vrátila volatilita způsobená averzí k riziku a koruna rychle zamířila nad hranici 25 a dokonce chvíli testovala úroveň 25,10 EUR/CZK . Ve prospěch dál hovoří rekordní úrokový diferenciál, nicméně korunu může dál krotit negativní nálada způsobená obavami z důsledku šířícího se koronaviru v Asii. Ostatně už dnes se trhy dozví první PMI , které naznačí, nakolik se tohoto problému obávají firmy eurozóně . Český PMI přijde na řadu až v pondělí, nicméně ani v jeho případě nelze očekávat zlepšení. Americký dolar sice během včerejší obchodní seance mírně ztrácel, dnes ráno se však již vůči euru opět dostává pod hranici 1,08 EUR USD . Zatímco včerejší výsledky podnikatelské nálady od filadelfského Fedu dopadly nad očekávání dobře (nejlépe za poslední tři roky), v eurozóně něco podobného dnes rozhodně čekat nemůžeme.Další tlak na eurodolar by mohly přinést dopolední indexy PMI , které budou zveřejněny jak pro Německo a Francii, tak pro eurozónu . Zvláštní pozornost bude upřena na největší evropskou ekonomiku, která se již více než rok nachází v průmyslové recesi a ve světle epidemie koronaviru je pravděpodobné i další citelné zhoršení nálady ve zpracovatelském průmyslu Ropa sice během včerejška koketovala s hranicí 60 USD barel , dnes ráno se však její cena sesunula více než o dolar níže. Navzdory nižšímu než očekávanému růstu zásob surové ropy ve Spojených státech totiž ropu děsí nejnovější data o prodejích osobních automobilů v Číně. Ty v prvních dvou únorových týdnech propadly na největším automobilovém trhu na světě meziročně o těžko uvěřitelných 92 %, což jen dále potvrzuje, jak významně je čínská ekonomika aktuálně paralyzována.Zámořské indexy začaly včera obchodování rozvážně. Výsledková sezona již chýlí ke konci, přesto zde máme několik zpráv, které by stály za zmínku. Provozovatel zábavních parků v severní Americe, Six Flags oznámil slabší výhled a razantní snížení dividendy o téměř 70 %. Společnost včera ztratila 16,1 % hodnoty. Společnosti ViacomCBS nedokázala naplnit očekávání za poslední kvartál minulého roku a zároveň se dívá do budoucna velmi opatrně. Pokles se zde zastavil na -17,9 %. Opačný příběh včera psala společnost Zillow. Její ztráta za poslední kvartál byla menší, než analytici z Wall Street očekávali, což stačilo k nárůstu o 17 %. Sérii výsledků zakončila společnost Albemarle, která ve středu reportovala lepší výsledky a včera přidala 5,6 % a zakončila obchodování s cenovkou 94,31 USD za akcii.