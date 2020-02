Rozbřesk: Koronavirus - jak tvrdý úder dostává čínská ekonomika?

Globálním finančním trhům dominuje již více než měsíc téma nového koronaviru, který zachvátil čínskou ekonomiku. Prudký cenový propad, jenž zprvu zasáhl především riziková aktiva s úzkou vazbu na čínský hospodářský cyklus, však v posledních dnech vystřídal opatrný nárůst optimismu. Ten pramení, jak ze snižujícího se počtu nově nakažených, tak z přesvědčení trhů, že virová nákaza bude mít sice významný, leč pouze krátkodobý negativní dopad na čínskou ekonomiku.



Jak velký bude tento dopad, zůstává otázkou, na kterou prozatím nikdo nemá přesnou odpověď. Oficiální makroekonomická čísla budou totiž k dispozici nejdříve v půli března (průmyslová produkce a maloobchod), a tak si musíme vystačit s dostupnými vysokofrekvenčními (denními) proxy ekonomické aktivity. Ty sice neposkytují komplexní obrázek o rozsahu čínského zpomalení, ale vcelku jasně naznačují, že čínská ekonomika dostává tvrdý direkt. Jedno číslo za všechny – spotřeba uhlí k výrobě elektrické energie je na pouhých dvou třetinách loňské úrovně s tím, jak dramaticky oslabuje průmyslová výroba.

Čínská ekonomika šlape takto prudce na brzdu v důsledku bezprecedentních karanténních opatření, jejichž cílem je zabránit dalšímu šíření nákazy. Vláda tak například prodloužila novoroční svátky (tj. efektivně snížila počet pracovních dní) nebo významně omezuje pohyb obyvatel (dle odhadů čelí až 150 mil. obyvatel nějakému omezení vycházení z domova). To z makroekonomického pohledu znamená, že hospodářský problém není ani tak koncentrovaný na straně poptávky jako spíš nabídky. Jinak řečeno, ekonomiku paralyzuje narušení dodavatelského řetězce, tedy fakt, že nemá kdo vyrábět a kdo prodávat.



V našem základním scénáři pracujeme s předpokladem, že se čínské vládě podaří dostat nákazu z velké části pod kontrolou do konce března. Propad ekonomické aktivity by se v takovém případě odehrál v prvním čtvrtletí, přičemž ve druhém a třetím lze čekat svižné oživení ekonomiky , podpořené fiskálními stimuly (nabízí se například daňové prázdniny pro sektory a regiony zasažené nejcitelněji). Tento vývoj by z ročního růstu Číny odepsal půl procentního bodu a ekonomika by tak letos zpomalila na 5,2 %, tj. nejméně za posledních třicet let. Koruna se během včerejšího obchodování pohybovala v úzkém pásmu těsně nad hranicí 24,90 EUR/CZK . I tak zůstává dál výrazně silnější, než předpokládá v nejnovější prognóze centrální banka. Nový impuls může koruně přinést zítřejší zveřejnění předběžných únorových indexů nákupních manažerů eurozóně , které naznačí, v jaké kondici jsou ekonomiky , do nichž směřuje většina českého exportu. České PMI přijdou na řadu, jako už tradičně, hned na začátku měsíce, tedy už v pondělí.Vyšší než očekávaná výrobní inflace a pak i příznivé výsledky z realitního trhu včera dodávaly sílu americkému dolaru . Když k tomu připočteme pozitivní naladění amerických centrálních bankéřů, které bylo ze zveřejněného zápisu Fedu jasně patrné, vyznívají zprávy dál ve prospěch americké měny. Nejenom Fed zůstává dál mírně optimistický a spokojený se současným nastavením měnové politiky, ale i tržní konsensus hovoří ve prospěch stability sazeb a příznivého výhledu tamní ekonomiky Dolar je zpět pod hranicí 1,08 a dnes jej může ovlivnit kromě zpráv o šíření koronaviru i výsledek podnikatelské nálady filadelfského Fedu Ropa Brent si během včerejšího obchodování připsala téměř tři procenta a již je na dostřel hranice 60 dolarů za barel . Za setrvalým cenovým růstem vidíme narůstající optimismus ohledně izolace koronaviru v Číně, který nakonec potvrzují nejnovější data o počtu nakažených. Ta vcelku jasně ukazují na prudké zpomalení šíření nákazy - za poslední tři dny vzrostl počet nakažených v pevninské Číně pouze o 500 (na přelomu ledna a února se denní přírůstky pohybovaly v řádu jednotek tisíců).Dnes bude trh sledovat zejména statistiky k zásobám ve Spojených státech z dílny EIA. včerejší překvapivý nárůst surové ropy , který reportoval Americký petrolejářský institut, nechal trh zcela v klidu.Akciové trhy v zámoří šly od samotného startu obchodní seance vstříc novým historickým maximům. Index Dow Jones Industrial Average včerejším dnem přidal bezmála 150 bodů, což jej posunulo výše o 0,4 % na 29.347 bodů. Širší S&P 500 performoval o 0,1 % lépe. Finální hodnota pro včerejší den činila 3.386 bodů. Ze sektorů nejvíce rostla energetika (+1,4 %) a IT (+1,1 %). Technologický Nasdaq Composite se růstem na 9.817 bodů (+0,9 %) přiblížil hranici 10.000 bodů na vzdálenost pod 200 b.