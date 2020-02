Vláda vyšle do Číny letoun s humanitární pomocí, rozhodla také o zvýšení životního a existenčního minima a nezabavitelné částky

Česká republika zaplatí vyslání letadla s humanitární pomocí do Číny na boj proti šíření koronaviru . Na jednání v pondělí 17. února 2020 to schválila vláda Andreje Babiše . Rozhodla také o zvýšení částek životního a existenčního minima a o navýšení nezabavitelné částky u dlužníků.

Vláda schválila návrh Ministerstva zahraničí na vyslání speciálního letadla s humanitární pomocí do Číny. Na palubě bude zhruba sedm tun zdravotnického materiálu. „Je to humanitární pomoc, kterou nashromáždily kraje, obce, univerzity, soukromé subjekty i neziskové organizace. Předpokládáme, že by mělo odletět mezi 18. únorem a 15. březnem. Je potřeba ještě dořešit technikálie, jako cla a přelety. Let zajistí stroj Armády České republiky,“ upřesnil premiér Andrej Babiš. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zahraničních věcí.

Ministři rozhodli také o vydání nového nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. Tzv. nezabavitelná částka se na základě doporučení Rady vlády pro lidská práva se zvýší ze dvou třetin součtu na tři čtvrtiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení. Zároveň se zvýší také část nezabavitelné částky za vyživovanou osobu z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Důvodem je snaha vlády zajistit dlužníkům dostatek finančních prostředků na zajištění výživy a bydlení rodiny, a zabránit tak jejich vytlačování na hranici chudoby či do šedé zóny ekonomiky. Nové nařízení začne platit od 1. července. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Vláda zvýšila také částky životního minima a existenčního minima. Tyto sumy byly naposledy valorizovány od 1. ledna 2012. Od té doby se spotřebitelské ceny zvýšily podle údajů Českého statistického úřadu o 13,2 procenta. O stejnou procentní výměru proto vláda navýšila i obě částky, a to od 1. dubna.

U jednotlivce se tak částka životního minima zvýší z 3 410 korun na 3 860 korun, u první osoby v domácnosti z 3 140 korun na 3 550 korun a u druhé a další osoby v domácnosti (která není nezaopatřeným dítětem) z 2 830 korun na 3 200 korun. U dětí do 6 let se zvýší z 1 740 korun na 1 970 korun, od 6 do 15 let z 2 140 korun na 2 420 korun a u nezaopatřených dětí od 15 do 26 let z 2 450 korun na 2 770 korun. Existenční minimum bude nově činit 2 490 korun namísto současných 2 200 korun. Další informace obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda se zabývala také několika koncepčními materiály. Schválila například Strategii vlastnické politiky státu. Cílem této strategie je zajistit efektivní fungování státu jako vlastníka majetkových účastí státu v obchodních společnostech, zakladatele státních podniků a národního podniku, zajistit transparentní výkon vlastnických práv k majetkovým účastem státu v očích veřejnosti a z dlouhodobého hlediska přinést východiska a řešení kritických oblastí této problematiky. Základem dokumentu je přehled všech společností s majetkovou účastí státu a státních podniků, jejich základní klasifikace dle právní formy i rozdělení dle odvětvových ministerstev, která v jednotlivých společnostech a podnicích vykonávají vlastnická práva.

„Chtěl bych zdůraznit, že od doby minulé koaliční vlády, od roku 2014, neprivatizujeme, nechceme privatizovat, nechceme prodávat aktiva státu. Chceme naopak, aby tato aktiva dobře fungovala, vydělávala a abychom dostávali dividendy do státního rozpočtu, což si myslím, že hlavně u firem v portfoliu Ministerstva financí se daří, ale samozřejmě například i u Lesů České republiky,“ uvedl premiér Babiš. Další podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva financí.

V rámci jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni projednával kabinet mandát pro předsedu vlády na mimořádné zasedání Evropské rady, které začíná ve čtvrtek 20. února v Bruselu. Jediným tématem summitu lídrů zemí EU bude projednávání víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu Evropské unie na období let 2021 až 2027.

„Jednání bude velice těžké, protože výchozí stanoviska čistých plátců a nás, kteří peníze z Evropské unie dostáváme, jsou diametrálně odlišná. Původní návrh Evropské komise znamená snížení evropských fondů na období 2021 až 2027 o 181 miliard. Bohužel, pan předseda Evropské rady nezohlednil ve svém návrhu přání sedmnácti členských států, tzv. Přátel koheze. Došlo sice k navýšení částky o 115 milionů eur, na druhou stranu Just transition fund ohledně klimatické neutrality, který byl slibován navíc ve výši 7,5 miliardy eur, má být nakonec financován z koheze, což je pro nás nepřijatelné, i když v rámci tohoto fondu máme dostat asi 14,5 miliardy korun,“ konstatoval předseda vlády.

Současné parametry rozpočtu, jak je předkládají Evropská komise a Evropská rada, jsou pro Českou republiku podle premiéra Babiše nepřijatelné. O tom, že jednání budou náročná, svědčí podle premiéra Babiše i náznaky, že se summit oproti původním předpokladům namísto do pátku protáhne až do soboty. „Pozice jsou dnes tak diametrálně odlišné, že nepočítám s tím, že by došlo k dohodě, nicméně uvidíme,“ prohlásil Andrej Babiš.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-17--unora-2020--179657/.