Oživení britské ekonomiky v závěru roku na mezičtvrtletní zlepšení stačit nebude (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po chudém včerejšku toho ani dnes globální ekonomický kalendář finančním trhům příliš nenabídne. Stojaté vody mohou rozčeřit pouze britská data. I když HDP v prosinci zřejmě zaznamenal zlepšení, v hodnocení za celé čtvrtletí to na růst stačit nebude. Je to ale dobrý základ pro vstup do letošního roku.

Velká Británie: prosinec již čtvrtý kvartál nezachránil

Ukončení nejistot, které předcházely parlamentním volbám 12. prosince, se následně projevilo ve zvýšení aktivity prakticky v celé britské ekonomice. Pozitivní příspěvek čekáme od služeb i stavební produkce. Průmyslové výrobě navíc pomohlo obnovení výroby po listopadových výpadcích v automobilovém a chemickém průmyslu. HDP by tak měl podle našich propočtů přidat za prosinec 0,3 % m/m. Ani to ale nebude stačit na to, aby skončilo celé čtvrtletí v plusu; očekáváme stagnaci. Meziroční dynamika tak za Q4 19 spadne na 0,8 % y/y po 1,1 % y/y zaznamenaných v předchozím čtvrtletí.

Důvěra malých podniků v USA by měla s nástupem roku 2020 povyskočit, bude se ale držet blízko průměru za celý loňský rok. Výsledek tak nebude mít na obchodování na finančních trzích dopad. Pro dnešek tak lze na trhu eura s dolarem předpokládat klidné obchodování technického charakteru. Na relativní síle dolaru by se dnes nic změnit nemělo. Vzhledem k prázdnému středoevropskému kalendáři nepředpokládáme žádný zásadní pohyb ani na středoevropských měnách včetně české koruny. Pro korunu předpokládáme pro dnešek pohyb spíše v horní polovině pásma 24,90 až 25,10 CZK/EUR.

Dolar utvrzuje svou silnou pozici

Důvěra investorů Sentix za únor zklamala výraznější korekcí z lednového téměř rok a půl letého maxima. I tak ale zůstává nejvýše od loňského května a žádná katastrofa se ani ve světle šířícího se koronaviru (zatím) nekoná. Reakce trhu byla minimální. Výprodejní vlna přišla na trh až včera odpoledne se vstupem amerických hráčů na trh. To se kurz propad k 1,091 USD/EUR. Dolar je tak nejsilnější za poslední více než čtyři měsíce. Euru neprospělo zvýšení politické nejistoty v Německu poté, co nástupkyně Angely Merkelové Annegret Krampová-Karrenbauerová rezignovala na pozici lídra křesťanských demokratů. Dnešní asijské obchodování na trh nepřineslo vůbec nic, kurz se držel v naprostém klidu na 1,091 USD/EUR.

Koruna se na úvod nového týdne držela silná a stabilní těsně nad hladinou 25,00 CZK/EUR. Obchodování postrádalo nové impulsy. Ty podle očekávání nepřineslo zveřejnění statistiky lednové situace na tuzemském trhu práce. Podíl nezaměstnaných, jak ho měří Ministerstvo práce a sociálních věcí, se v souladu s naším i tržním očekáváním zvedl na 3,1 % z prosincových 2,9 %. I když je zřejmé, že vrchol má trh práce za sebou, zaznamenané zvýšení nezaměstnaných jde primárně na vrub sezónním faktorům. Podrobněji jsme publikovaná data komentovali zde http://bit.ly/37frybo.